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Московский листок

Александр Аверин: обратить внимание на вопиющий случай удерживания Карлоса во французском плену

Опубликовано 27.04.2017 в разделе комментариев 0

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Александр Аверин: обратить внимание на вопиющий случай удерживания Карлоса во французском плену

Сопредседатель непарламентской партии «Другая Россия» Александр Аверин alaverin направил обращение к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на незаконное содержание под стражей во Франции выдающегося революционера Ильича Рамиреса Санчеса, известного также как Карлос Шакал. По мнению другоросса, Карлос бы мог стать серьезным аргументом в части доказательств нарушения Францией международного права. 


В письме отмечается, что в конце марта суд во Франции приговорил одного из выдающихся революционных деятелей XX-го века Ильича Рамиреса Санчеса, известного под прозвищем Карлос Шакал, к третьему пожизненному тюремному сроку за взрыв, «поправ все законы французской республики и международного права». 

После крушения социалистического лагеря Карлос остался без защиты советских товарищей и обманом был пленен французскими спецслужбами. Начиная с 1997 года Карлос отбывает два пожизненных срока без права на помилование. При этом, Карлос является гражданином Венесуэлы, однако Франция насильно удерживает его в тюрьме. 

Последнее дело было открыто на основании его причастности к взрыву в аптеке района Сен-Жермен, в 1974 году, с использование ручной гранаты. Конечно же, этот акт, который является объектом этого дела, не был осуществлен Карлосом лично или на основании его указаний. 

«Ильич Рамирес Санчес был долгие годы другом Москвы и доказала не на словах, а на деле свою преданность коммунистическим идеям. Хочу отметить, что поскольку Российская Федерация является правопреемником СССР, то и друзья СССР переходят в зону ответственности РФ на основании преемственности. Прошу как гаранта обратить внимание на вопиющий случай удерживания Карлоса во французском плену»,    -   говорится в копии письма. 

Убежденный марксист-ленинист, получивший от родителей свое имя в честь Ленина (его братьев звали Владимир и Ленин), Ильич Рамирес Санчес был членом Союза коммунистической молодежи Венесуэлы, в 14 лет участвовал в беспорядках в Каракасе, затем учился в Москве в Университете дружбы народов. 

После отчисления с третьего курса он уехал на Ближний Восток, там вступил в связь с радикальными палестинскими группировками и прошел курс обучения в лагерях сопротивления. Карлос в разное время сотрудничал с такими лидерами, как Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн и Фидель Кастро. Известно его теплых и дружеских отношениях с СССР и ГДР. 

Последний приговор в отношении Карлоса полностью фальсифицирован, считает его адвокат Гювен Ялмаз. Он пояснил РП, что дело было открыто на основании его причастности к взрыву в аптеке района Сен-Жермен в Париже, в 1974 году, с использованием ручной гранаты. 

«Конечно же, это не было осуществлено Карлосом лично или на основании его указаний. Этот акт, также не имеет какого-либо отношения к Палестинскому Сопротивлению, от лица которого действовал Карлос. Точно также, как и другие судебные производства в отношении него, это судебное дело стало очередным фарсом, для того, что бы лишить Карлоса возможности когда-нибудь покинуть стены парижской тюрьмы. Кроме того, это дело нужно было, чтобы «отмазать» настоящих фигурантов этой террористической атаки»,    -    заявил адвокат. 

Писатель Игорь Молотов, работающий в настоящее время над книгой о Карлосе, отметил в разговоре с РП, что другороссы попросили обратить внимание именно на незаконное удержание Карлоса во французской тюрьме. 

«Карлос гражданин Венесуэлы    -    так пусть Париж передаст его в Каракас. Почему молчит Каракас? Почему молчат правозащитники и журналисты? А главное    -   почему молчат компартии по всему миру? Мы не слышим даже голоса официальной Палестины! Карлос наш общий друг, мой личный друг и друг всех угнетенных народов. Это стали многие сейчас забывать»,    -    считает писатель. 

Он добавил, что четверть века Карлос находится в одиночной камере, но вокруг все решают свои дела, у современных борцов за свободу свой бизнес. Западные СМИ обвиняли Карлоса в том, что якобы он зарабатывал на революции деньги, и делают из него гангстера, хотя путь Карлоса   –  это путь Че Гевара. 

«Как всегда мы видим двойные стандарты: Карлоса называют наемником, а боевиков в Сирии    –   умеренной оппозицией. Франция считается эталонным правовым государством, однако Карлос незаконно заточен в тюрьму. Я положительно оцениваю инициативу «Другой России»    -    пусть двуличие этих бесчестных джентльменов станет достоянием общественности»,    -   резюмировал писатель. 



Дарья Митина, секретарь ЦК OКП пo междунарoдным вoпрoсам:

"На Ильича Рамиреса Санчеса повесили очень много нераскрытых эпизодов в самых разных точках земного шара, много чужих грехов и нераскрытых дел. Пожизненный приговор очень сомнителен с точки зрения юрисдикции. Если бы суд был объективным и правильным, то такого приговора бы не было. По всем правовым меркам этот приговор не состоятелен. Карлоса Шакала сделали единолично ответственным только потому, что его удалось захватить. Был такой политический заказ – чистая американо-израильская заказуха.

Поэтому, конечно, мы не можем признать результаты этого суда и этого приговора. Судьба Карлоса могла бы сложиться иначе. Когда его первый раз арестовали, то Франция попыталась сделать из этого процесс века. С подкупленными свидетелями, с целым рядом сфальсифицированных обвинений.  Его защищал один лучших адвокатов мира, Жак Вержес, который брал самых безнадежных клиентов и выигрывал, он разбил в прах все обвинения. Однако, поскольку это был политический заказ, его доводы не приняли во внимание.

Конечно, мы унаследовали много моральных долгов от СССР.  И этот список долгов я бы начала не с Карлоса. У нас есть целый ряд политзаключенных, которых мы бросили – в той же Ливии,  в той же Палестине,  десятки, если не сотни, пoлитзаключенных брошены нами на Украине, на всем постсоветском пространстве. Но как отдельно взятое заявление по отдельному человеку   –   я бы, конечно, поддержала Аверина с просьбой выступить в защиту Рамиреса.



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