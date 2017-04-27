Губернатор заявил, что он не бог, и отправил в отставку правительство

Глава Хакасии Виктор Зимин отправил в отставку правительство республики.

В ходе отчета о работе правительства Зимин упрекнул своих министров в нерасторопности и множестве нерешенных проблем: «Постоянно находится какая-то группа людей, которых обделили, и всегда виноват я. Обидно… Хватит провожать меня в Москву. Я остаюсь дома. Я не бог. В связи с этим отправляю правительство в отставку», — сказал он на сессии Верховного совета, пишет «Хакасия Информ».

Зимин пообещал набрать новых министров на конкурсной основе, после чего «построить новые, конструктивные формы взаимодействия».

В новой структуре вместо 32 органов исполнительной власти останется 23. Будут сокращены более 100 государственных служащих. Руководители ряда министерств будут подбираться на конкурсной основе.