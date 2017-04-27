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Московский листок

Желающих увидеть салют Победы пустят на ХХС, как в 1917-м попы пустили юнкеров пострелять по красным

Опубликовано 27.04.2017 в разделе комментариев 2

москва рпц
Желающих увидеть салют Победы пустят на ХХС, как в 1917-м попы пустили юнкеров пострелять по красным

В кассах храма Христа Спасителя вывешен прейскурант, приглашающий увидеть салют в честь дня Победы со смотровой площадки храма: услуга стоит существенно дороже обычной экскурсии на смотровую площадку и не предусматривает льгот. Журналисты отмечают, что салют в честь Дня Победы не является храмовой достопримечательностью, пишет "Московский комсомолец". 

На одной из касс на Волхонке, продающих экскурсионные билеты в храм Христа Спасителя, появилось объявление, приглашающее увидеть салют 9 Мая со смотровой площадки храма Христа Спасителя. Стоимость "услуги" оценивается в 750 рублей: хотя формально вход на смотровую площадку предусматривает скидку для льготных категорий, на салют скидок нет, и цена существенно выше, чем в дневное время. 

С одной стороны, сама оплата прогулок на смотровой площадке вне времени церковных служб вопросов не вызывает, с другой - журналисты резонно отмечают, что салют в честь Дня Победы не является храмовой достопримечательностью, и продажа недешевых экскурсий выглядит как минимум странно. В туристических бюро, проводящих экскурсии с подъемом на смотровую площадку храма, заявили, что не продают экскурсию на салют или парад, а что могут видеть люди во время экскурсии на смотровую площадку, их не касается.

От редакции: Ну, бизнес как бизнес - "продаём впечатления", - что журналисты пристали к святым отцам, а точнее к кассирам столичным? В конце концов, именно продажа впечатлений и чудес - была исконным бизнесом не только православной церкви, и в этом плане у них нынешним светским предпринимателям ещё поучиться надо. Однако нам-то тут интереснее другое: вот Исаакий вроде как передают (причём весьма лукаво - Путин стоит как бы в сторонке, но инициатива-то именно его) РПЦ, однако храм куда более знаковый не является собственностью РПЦ, вот что забавно. Торгово-культово-развлекательный комплекс "Храм Христа спасителя", включающий автомойку, ресторан и прочие, столь необходимые в быту Руси православной составляющие "храма", - является собственностью города Москвы, а точнее (не по букве, а по сути) собственностью мэрии. Это она строила ХХС, и конечно же так вот запросто уступать этот великолепный, идеологически ангажированный, возлюбленный для пиар-стояний "федеральным центром", театр актёрам, в нём работающим, не намерена.

Способ приработка - вполне светский, в конце концов, сюда (не на это здание, на предыдущее) попы ведь и до сноса оригинала ХХС пускали, непосредственно на колокольни пускали "гражданских". Не за деньги, правда, но "за деньги" в плане исторического будущего, чтоб деньги были, чтоб капитализм не уступал места коммунизму. И знаете - кого пускали? Юнкеров с пулемётами, прямиком из Кремля. Да-да, "во семнадцатом грозном году" оттуда строчили по красногвардейцам (следы очередей так и оставались все 1920-е на плафонах у храмовых фонарей), наступающим от Павелецкой и Добрынинской (собственно, человек, давший имя площади там-то и был убит юнкерами, на Остоженке - Пётр Добрынин, один из командиров рабочих дружин). А попам - что с пулемётом кого пустить, что - за денюжку салют посмотреть (и ведь салют-то, напоминающий другой салют, Салют Победы 1945-го, по инициативе "кровавого Сталина" устраивавшийся)... Вот как-то так. И стоит ли удивляться, что красные военачальники, жившие в доме напротив, "Доме на набережной" были поголовно за снос ХХС? Ведь это конкретно по ним с этих колоколен строчили юнкера, а попики стояли в сторонке, ждали, чем кончится Гражданская. Потом при Сталине ожили - ну и... вот теперь всё вернулося на круги правильныя, православныя, и можно бизнесОк с правительством Москвы наладить... на показе "большевистского салюта" с колоколен возрождённого позапрошлого.

Дмитрий Чёрный, москвич в 8-м поколении



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Всего комментариев к статье: 2
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Химеризация русских!!!ф
макробий написал 27.04.2017 11:36
Это плохо. Очень , очень плохо и добавлю страшного - после превентивного ядерного удара выжившее русское население подвергнется ХИМЕРИЗАЦИИ. Сперму будут менять генетически и оплодотворение ею русских женщин подарит миру химер. У живого человека нельзя изымать органы, а у химеры можно, в то же время химера не обладает правами, ибо животное с человеческими органами.
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Стреляли из Храма по дому которого не было!
К Р Е П О С Т Н О Й, Феофил, Западный Азиат написал 27.04.2017 11:32
Дима! Дом на Набережной был построен в 1929 году, это был кооператив, то есть люди платили деньги, и как известно, НЭП кончился тогда же, а значит нельзя было за деньги построить и в 1934 году чекисты стали стучать дхна людей и друг на друга.
Врага народа по доносу русских чекистов расстреливали, жену в лагерь на потребу красноармейцам, детей в интернат к педофилам, а квартира с МЕБЕЛЬЮ чекисту русского происхождения , далее новый чекист писал донос на обладателя халявный квартирки в Доме на Набережной, и если б не война....
Так как в революцию пошли люди разных национальностей, то всем кроме русских удалось заработать денег и продвинуться по служебной лестнице, так что русские тупые и гнилостные и стучали, и экспроприировали. Порода такая. Русский Мир. Русские скрепы. А вы Путин, путин!
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