Президент подарит Исаакий патриарху

Патриарх Кирилл согласовал передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви лично с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РБК со ссылкой на источник в церковных кругах и двух собеседников, близких к Кремлю и РПЦ. По словам одного из собеседников, согласие президента было получено в декабре.

Ранее стало известно, что Исаакиевский собор после передачи РПЦ получит статус патриаршего. Полномочия по управлению патриаршим собором принадлежат предстоятелю РПЦ.

Вчера санкт-петербургское заксобрание на заседании отказалось рассматривать вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. Вместо этого депутаты выслушали ежегодный отчет губернатора Георгия Полтавченко. Тему Исаакиевского собора он обошел, не подняли ее и депутаты.

От редакции: Не уверен, что президент РФ имеет полномочия делать шикарные подарки частным лицам и организациям. Тем более дарить то, что ни ему, ни его администрации не принадлежит. Все-таки Исаакиевский собор - это собственность Санкт-Петербурга...

Следует напомнить, что собор никогда и не принадлежал церкви - он был собственностью государства и подчинялся министерству внутренних дел. И даже царь не мог взять, и подарить его кому-либо. Да, собственно, и некому было - патриарх пояился у РПЦ только после революции 1917 года, при большевиках. А до того церковь сама была собственностью государства и управлялась обер-прокурором Синода. Большевики же подарили церкви самостоятельность, но шикарных подарков в виде недвижимости не делали.

И вот наш новый самодержец решил подарить... А как же воля народа? Как права собственника - ведь собор принадлежит городу - не губернатору, не депутатам, а всему Петербургу. И неплохо было бы спросить у собственника, а он не против, чтобы за его счет делались такие шикарные презенты гражданину Гундяеву?

Вот, к примеру, наш опрос, который мы провели в период острого противостояния вокруг передачи Исаакия.

Что сделать с Исаакиевским собором?: Передать церкви (20) Вернуть в федеральную собственность (213) Оставить как есть в собственности города (331) Иное (7)

Как видим, общество высказалось однозначно. И это, разумеется, не единственный такой опрос, их делали многие, и с таким же примерно результатом.

Но мы ж помним, как наши властители относятся к мнению народа, между прочим, по конституции от имени которого и правят.

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И теперь мы видим, с кого премьер-министр берет пример...

А сколько у нас теперь вообще-то православных?

Опять же вот наш опрос на эту тему:

На каком основании вы считаете себя православным?: Мои предки были православными (121) На Пасху я ему куличи и крашу яйца (37) Я соблюдаю пост (4) Меня в детстве крестили (173) Я хожу в церковь на Пасху с друзьями (0) Я помню наизусть никейский Символ веры (16) Я посещаю все престольные праздники (5) Я каждую неделю причащаюсь Святых Таин (2) Я священнослужитель (8) А с чего вы взяли, что я считаю себя православным? (658)

Как видите, подавляющее большинство респондентов вообще себя правславными не считают, а из тех, кто вроде бы числит себя "православным", по канонам церкви православными считаться не могут. Отсюда понятен и ничтожный процент тех, кто в предыдущем опросе про передачу Исаакия высказался за переход собора в собственность церкви.

Вообще не понятно такое стремление РПЦ цепляться за права собственности, когда сам основатель христианства говорил прямо противоположное: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапываются и не крадут” (Матф.6:19-20).

Но, видимо, позиция РПЦ и ее патриарха более правильная...

Анатолий Баранов