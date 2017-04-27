Президент подарит Исаакий патриарху

Патриарх Кирилл согласовал передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви лично с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РБК со ссылкой на источник в церковных кругах и двух собеседников, близких к Кремлю и РПЦ. По словам одного из собеседников, согласие президента было получено в декабре.
Ранее стало известно, что Исаакиевский собор после передачи РПЦ получит статус патриаршего. Полномочия по управлению патриаршим собором принадлежат предстоятелю РПЦ.
Вчера санкт-петербургское заксобрание на заседании отказалось рассматривать вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. Вместо этого депутаты выслушали ежегодный отчет губернатора Георгия Полтавченко. Тему Исаакиевского собора он обошел, не подняли ее и депутаты.
От редакции: Не уверен, что президент РФ имеет полномочия делать шикарные подарки частным лицам и организациям. Тем более дарить то, что ни ему, ни его администрации не принадлежит. Все-таки Исаакиевский собор - это собственность Санкт-Петербурга...
Следует напомнить, что собор никогда и не принадлежал церкви - он был собственностью государства и подчинялся министерству внутренних дел. И даже царь не мог взять, и подарить его кому-либо. Да, собственно, и некому было - патриарх пояился у РПЦ только после революции 1917 года, при большевиках. А до того церковь сама была собственностью государства и управлялась обер-прокурором Синода. Большевики же подарили церкви самостоятельность, но шикарных подарков в виде недвижимости не делали.
И вот наш новый самодержец решил подарить... А как же воля народа? Как права собственника - ведь собор принадлежит городу - не губернатору, не депутатам, а всему Петербургу. И неплохо было бы спросить у собственника, а он не против, чтобы за его счет делались такие шикарные презенты гражданину Гундяеву?
Вот, к примеру, наш опрос, который мы провели в период острого противостояния вокруг передачи Исаакия.
|Что сделать с Исаакиевским собором?:
|Передать церкви (20)
|Вернуть в федеральную собственность (213)
|Оставить как есть в собственности города (331)
|Иное (7)
Как видим, общество высказалось однозначно. И это, разумеется, не единственный такой опрос, их делали многие, и с таким же примерно результатом.
Но мы ж помним, как наши властители относятся к мнению народа, между прочим, по конституции от имени которого и правят.
Россия отказала в доверии правительству, но Димону - плевать
И теперь мы видим, с кого премьер-министр берет пример...
А сколько у нас теперь вообще-то православных?
Опять же вот наш опрос на эту тему:
|На каком основании вы считаете себя православным?:
|Мои предки были православными (121)
|На Пасху я ему куличи и крашу яйца (37)
|Я соблюдаю пост (4)
|Меня в детстве крестили (173)
|Я хожу в церковь на Пасху с друзьями (0)
|Я помню наизусть никейский Символ веры (16)
|Я посещаю все престольные праздники (5)
|Я каждую неделю причащаюсь Святых Таин (2)
|Я священнослужитель (8)
|А с чего вы взяли, что я считаю себя православным? (658)
Как видите, подавляющее большинство респондентов вообще себя правславными не считают, а из тех, кто вроде бы числит себя "православным", по канонам церкви православными считаться не могут. Отсюда понятен и ничтожный процент тех, кто в предыдущем опросе про передачу Исаакия высказался за переход собора в собственность церкви.
Вообще не понятно такое стремление РПЦ цепляться за права собственности, когда сам основатель христианства говорил прямо противоположное: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапываются и не крадут” (Матф.6:19-20).
Но, видимо, позиция РПЦ и ее патриарха более правильная...
Анатолий Баранов
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Лис написал 27.04.2017 11:59