Гуманитарные поставки электроэнергии в ЛНР оплатят россияне

Гуманитарные поставки электроэнергии из России в самопровозглашенную Луганскую народную республику будут списываться на технологические потери Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети"), сообщает газета Коммерсант. По расчетам аналитиков, это поднимет тариф ФСК на 2,5%, а российские потребители переплатят 2-4,6 млрд руб. в год.

По данным издания схема компенсации за "гуманитарные поставки" электроэнергии из РФ в ЛНР будет утверждена 30 апреля на заседании наблюдательного совета регулятора энергетических рынков «Совета рынка».

Внесение "луганского" вопроса в повестку набсовета инициировало Минэнерго, говорится в пояснительной записке. Поставки электроэнергии в ЛНР предлагается списывать на технологические потери ФСК. Рост этих потерь компенсируют повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа ФСК (единая ставка 319 руб./МВт ч для Единой энергосистемы России). "Схема размоет поставки электроэнергии в ЛНР по всему российскому энергорынку. Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения", - сообщил источник издания.

При расчете ставки тарифа на передачу по магистральным сетям ФСК будет использован магистральный коэффициент на потери в 1,1203. Это, согласно подсчетам Натальи Пороховой из АКРА, поднимет тариф ФСК на 2,5%. По ее данным, нагрузка на потребителей может вырасти на 4,6 миллиарда рублей, а объем электроэнергии, относимый к потерям, вырастет на 2,7 млрд кВт ч. Федор Корначев из Райффайзенбанка отметил, что расходы на ЛНР увеличат платежи потребителей в ЕЭС России на 2-2,5 миллиарда рублей.

В пояснительной записке к вопросу отмечается, что коэффициент "отражает соотношение потерь электроэнергии в сетях единой национальной энергетической сети в предшествующие два года". Экономические последствия от принятия изменений не оценивались, говорится в документе. Схема начнет действовать с 30 апреля этого года до 31 мая 2018 года.