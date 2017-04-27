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Московский листок

Мадуро следует курсом Чавеса: покинули состав МВФ, покинут и ОАГ

Опубликовано 27.04.2017 в разделе комментариев 1

сша кризис венесуэла
Мадуро следует курсом Чавеса: покинули состав МВФ, покинут и ОАГ

Венесуэла покинет Организацию американских государств (ОАГ) из-за решения латиноамериканских стран провести встречу по положению в этой стране без согласия с Каракасом. Об этом заявила глава МИЛ этой южноамериканской страны Дельси Родригес. 

«Завтра, как проинструктировал президент Николас Мадуро, мы представим в ОАГ письменную претензию и начнем процедуру, которая займет 24 месяца», – цитирует ее «РИА Новости». 

Ранее ОАГ объявила о проведении экстренного совещания министров иностранных дел по ситуации в Венесуэле, где не прекращаются антиправительственные манифестации и задержания протестующих.

Отметим, что принимая такие решения, Мадуро лишь следует заветам Чавеса, и правильно делает.

О том, что Венесуэла официально выйдет из состава Всемирного банка и Международного валютного фонда, ровно 10 лет назад, в 2007-м заявил президент Венесуэлы Уго Чавес в своей речи, посвященной Дню трудящихся. "Венесуэле больше не придется обращаться к Вашингтону, ни к Всемирному банку, ни к МВФ, ни к кому-либо еще", - утверждает У.Чавес. По его словам, он намерен официально оформить выход Венесуэлы из данных организаций и "попросить их вернуть Венесуэле то, что они должны", передает Associated Press. Чавес заявил, что хочет осуществить этот шаг как можно скорее.

Поскольку Венесуэла рассчиталась со своим долгом МВФ, то выход из организации можно будет расценивать как символический жест. 
Кроме того, президент Чавес объявил о повышении минимальной заработной платы в стране почти на 20%.

"Нам нет необходимости следовать за Вашингтоном... мы выйдем (из МВФ). Мы выйдем, прежде чем они придут и обокрадут нас", - заявил Чавес. 

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Всего комментариев к статье: 1
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стоик731 написал 27.04.2017 11:42
Мударо увеличенная копия карликового Самца?
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