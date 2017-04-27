В Москве прошел II (VII) Cъезд Союза Коммунистической Молодежи

22 апреля в Москве состоялся II (VII) Съезд Союза Коммунистической Молодежи. Перед началом работы делегаты Съезда совместно с Объединенной Коммунистической Партией возложили цветы к мавзолею основателя Российской Федерации и первого в мире советского государства Владимира Ильича Ленина, в 147 годовщину со дня его рождения.

Перед делегатами Съезда с отчетным докладом Центрального Совета выступил председатель СКМ Денис Зоммер. В своем выступлении он отметил преемственность комсомола разных лет. Необходимость создания понятного образа будущего. С содокладом выступили Сергей Довгаль и Андрей Золотарев.

Секретарь по идеологической работе Совета Московского отделения СКМ Денис Попов отчитался о работе третьего учебного сезона марксистских кружков, организованных Московским горкомом СКМ. Речь также зашла об антикоррупционных протестах, недавно прошедших в России. Как о протесте тех, кто не чувствует будущего, кто благодаря путинской «стабильности» убедился, что он уже не будет успешнее своих родителей.

Дмитрий Ульянов посвятил свое выступление тому, каким должен быть революционер-коммунист в современных изменчивых реалиях постсоветского мира.

Делегаты Съезда выслушали отчет о деятельности Калужской, Крымской Республиканской и Петербургской организаций, а руководителям делегаций были вручены свидетельства об открытии их региональных отделений.

Калужское отделение неплохо зарекомендовало себя в политическом пространстве региона, в чем убедились присутствующие. Артем Грибуль продемонстрировал образцы агитационных материалов регионального отделения. Местное телевидение не обошло вниманием деятельность Обнинского СКМ, видеофрагмент был продемонстрирован Съезду.

Анатолий Беленко, делегат от Республики Крым, поделился опытом проведения «квестов» (ролевых игр) «Герои русской революции» для не союзной молодежи, организованной Керченским отделением СКМ и ОКП.

С приветственным словом выступил представитель Пензенской региональной молодежной общественной организации «Поколение Нового Времени» Павел Барабанщиков. Иван Финогеев, лидер «Поколения нового времени» рассказал об акции 26 марта, проведенной в Пензе под красными флагами. Там ПНВ и ОКП сумели вырвать инициативу из рук либералов и националистов.

Об информационной политике рассказал собравшимся секретарь ЦК ОКП Анатолий Баранов.

Перед делегатами съезда выступили основатели СКМ РФ Константин Жуков и Андрей Карелин.

В работе Съезда принял участие первый секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии Владимир Лакеев, выступивший перед собравшимися, и вручивший грамоты ЦК ОКП отличившимся комсомольцам.

Съезд сформировал обновленные руководящие органы Союза. В состав Центрального Совета вошло 11 товарищей, председателем СКМ переизбран Денис Зоммер. Центральная Ревизионная Комиссия была сформирована из четырех человек. По итогам Съезда принято постановление.

Не раз остро вставали вопросы организации борьбы и протестного движения, тактики СКМ в новой волне протестов в России. Вопросы о методах ведения пропаганды в динамично меняющихся условиях.