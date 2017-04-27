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Московский листок

В офис Oriflame в Москве пришли "маски-шоу"

Опубликовано 27.04.2017 в разделе комментариев 0

В офис Oriflame в Москве пришли "маски-шоу"

В центральном офисе российского отделения шведской косметической компании Oriflame и в подмосковном производственно-логистическом комплексе организации проходят обыски, сообщает Интерфакс ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, правоохранительные органы подозревают руководство "Орифлейма в России" в незаконном возврате НДС в ходе строительства крупного производственно-логистического центра компании в сельском поселении Аксёно-Бутырское Ногинского района Московской области.

«По данным следствия, строительство происходило в период с 2010 по 2014 г. и по документам, которые предоставило руководство компании, осуществлялось рядом коммерческих структур. В качестве оплаты, как подозревают правоохранительные органы, генподрядчик получил 3,8 млрд руб., а часть этих средств была обналичена через фирмы-однодневки», – отметил источник.

По окончании строительства, как считает следствие, ООО «Орифлейм продактс» подало декларации на возмещение НДС еще почти на полмиллиарда рублей. Деньги из бюджета России в 2016 г., по мнению правоохранителей, были неправомерно переведены шведской компании.

 



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