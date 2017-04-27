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Московский листок

Охранка пытается опровергнуть очевидное: "тушка" Минобороны была адски перегружена

Опубликовано 27.04.2017 в разделе комментариев 3

позор сирия минобороны авиа
Охранка пытается опровергнуть очевидное: "тушка" Минобороны была адски перегружена

Следственный комитет РФ опроверг появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что крушение самолета Ту-154 над Черным морем близ Сочи произошло из-за перегрузки. Публикуемые в прессе гипотезы о причинах авиакатастрофы в ведомстве назвали "личными суждениями их авторов". 

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СКР Светлана Петренко. "Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна Ту-154, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела", - заявила собеседница агентства. 

По словам Петренко, "публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов". СК примет окончательное решение по уголовному делу о крушении самолета "только после проведения комплекса летно-технических экспертиз", отметила представитель ведомства. 

Как сообщила накануне "Газета.ru", расследующие катастрофу Ту-154 под Сочи специалисты, изучив данные бортовых самописцев, назвали причиной крушения перегрузку воздушного судна. По их данным, во время взлета лайнера с подмосковного аэродрома Чкаловский его вес составлял 99,6 тонны, включая 24 тонны топлива, что превышало нормативы, но отклонение в 1,6 тонны было несущественным. В Адлере самолет по максимуму дозаправили, в его баках было 35,6 тонны топлива, в результате чего вес составил около 110 тонн вместо нормативных 98. 

Ту-154 Минобороны РФ разбился ранним утром 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли. 

В 01:38 по московскому времени вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем не было известно заранее. В 05:27 по Москве самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Позже стало известно, что лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Отметим, что не так-то уж безосновательно расследующие катастрофу специалисты на основе изучения бортовых самописцев назвали фатальной для этого вылета перегрузку воздушного судна более чем на 10 тонн и неосведомленность о ней командира и экипажа, сообщает "Газета.ru". 

Для расчета массы самолета были применены специальные методики, в частности с использованием данных параметрического самописца, поднятого со дна Черного моря. 

По данным издания, когда самолет взлетал с подмосковного аэродрома Чкаловский, его вес составлял 99,6 тонны, включая 24 тонны топлива, что превышало нормативы, но отклонение в 1,6 тонны было несущественным. Однако в Адлере самолет по максимуму дозаправили, в его баках было 35,6 тонны топлива, в результате чего вес составил около 110 тонн вместо нормативных 98. 

При этом экипаж не знал о перегрузке и взлетал, исходя из допустимого взлетного веса пилотируемой машины. Как отмечает издание, если бы командир экипажа знал о превышении нормативного взлетного веса более чем на 10 тонн, он или отказался бы от полета, или взлетал с учетом, что самолет перегружен. 

Высказывается версия, что в самолет также поместили что-то сравнительно небольшое по объему, но значительное по весу. Самолет с трудом поднялся в воздух и набрал недостаточную высоту, и когда экипаж начал производить уборку закрылков и механизации, это вызвало крен и снижение подъемной силы. 

Отмечается, что на высоте 200 метров командир сделал неожиданное движение - отдал штурвальную колонку от себя и затем вдруг снова взял ее на себя, потеряв в маневре и без того небольшую высоту, после чего сработала система, сигнализирующая об опасном сближении с землей. Командир сделал движение штурвалом и педалями руля направления влево, хотя в плановом режиме должен был сделать наоборот, и самолет свалился в крен и стал падать. 

Новость по теме:

Упавший под Адлером Ту-154 Минобороны был перегружен более чем на 10 тонн

 



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик731 написал 27.04.2017 13:30
Сколько русских детей ободрала Доктор Лиза , чтобы дать нажраться от пуза убийцам-сироткам Асада?
Кладбище ей награда?
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Спланированный теракт?
Серый-Белый написал 27.04.2017 13:21
Говорят в Моздоке погода в тот день была в норме...
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"тушка" Минобороны была адски перегружена
--++--+-+-+-+-+-+-+ написал 27.04.2017 13:18
Бггг. Так вам же, идиотам, сразу говорилось -- шо вместе с ансамблем подводной песни и пляски на борт было загружено более пяти десятков тысяч патронов для крупнокалиберного снайперского оружия, а также сотни ПТУРов с обычными и экспериментальными БЧ.
.
Вот боливар и нишмог, и занялся дайвингом ))
.
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