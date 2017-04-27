Рособрнадзор: 10% российских учителей безграмотны

В России каждый десятый учитель русского языка и математики имеет пробелы в знаниях по профильным предметам, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Важно развивать аттестацию учителей и профессиональный экзамен после завершения педагогического вуза. Так как тоже наши исследования показали: более 11% учителей испытывают проблемы с русским языком, математикой. Это только те исследования, которые проводили мы по учителям русского языка и математики", - цитирует РИА Новости Кравцова.

По его словам, по окончанию педагогического вуза учителя не всегда владеют предметом и методикой преподавания.

"Отсюда многие проблемы преподавания этих предметов", — сказал он.