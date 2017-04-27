Барышников вернулся в СССР, но уже после СССР: в Латвию

Звезде балета Михаилу Барышникову предоставили гражданство Латвии за особые заслуги, сообщает Mixnews.lv. Соответствующее постановление принял сейм. Решение было единогласным, «за» были 84 парламентария. Барышников находился в сейме, ему преподнесли цветы.

Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет – в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой. В 1974 году во время гастролей артист остался в Канаде, затем уехал в США.

В настоящее время он является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

Отметим, что в США Барышников стал своего рода путеводной звездой для позднесоветской эмигарции. Он помогал ("по линии пэдэ" - как уточняет сам тот, кому помогал) даже Лимонову в первые его горькие годы пребывания в Нью-Йорке и отпадания от него Елены Щаповой.

Михаил Барышников вполне состоявшийся американец, и скорее всего стремление на родину - пусть и подсознательное, ведь Латвийская ССР это тоже бывшая большая родина, - это уже веяние старости. Он, снимавшийся даже в "Сексе в большом городе" с Сарой Паркер - и вдруг латвиец... Разве что "на взморье Балтийском" выстроить виллу и взирать на холодные волны, как мечтал когда-то на собственном острове Нуриев. Впрочем, скоро станет ясно, сколь прагматичным для Барышникова будет этот жест властей нищающей и вымирающей экс-республики СССР.

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