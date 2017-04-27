Bloomberg: Медведев всерьез опасается за свое политическое будущее

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опасается за свое политическое будущее из-за падения рейтинга и массовых акций протеста, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и главе правительства. Собеседники издания отмечают, что по мере приближения выборов президента в марте 2018 года положение Медведева будет становиться все более уязвимым и вряд ли он сможет принять в них участие.

Источники издания утверждают, что массовые антикоррупционные митинги в российских городах "стали неприятным сюрпризом" для президента Владимира Путина. В то же время, как отметил политолог Глеб Павловский, Путин не может уволить непопулярного премьера, «не сделав подарок Алексею Навальному», чей Фонд борьбы с коррупцией опубликовал нашумевшее расследование.

Напомним, накануне «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, который показал, что 45% россиян поддерживают отставку Медведева. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова тогда заявила журналистам, что премьер-министр не намерен придавать значения политически ангажированным социологическим опросам. "Председатель правительства не придает особого значения данным социологических опросов, особенно проведенных "Левада-центром" по вполне определенному политическому заказу", - сказала она, комментируя апрельское исследование социологов.