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Московский листок

Bloomberg: Медведев всерьез опасается за свое политическое будущее

Опубликовано 27.04.2017 в разделе комментариев 4

Bloomberg: Медведев всерьез опасается за свое политическое будущее

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опасается за свое политическое будущее из-за падения рейтинга и массовых акций протеста, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и главе правительства. Собеседники издания отмечают, что по мере приближения выборов президента в марте 2018 года положение Медведева будет становиться все более уязвимым и вряд ли он сможет принять в них участие.

Источники издания утверждают, что массовые антикоррупционные митинги в российских городах "стали неприятным сюрпризом" для президента Владимира Путина. В то же время, как отметил политолог Глеб Павловский, Путин не может уволить непопулярного премьера, «не сделав подарок Алексею Навальному», чей Фонд борьбы с коррупцией опубликовал нашумевшее расследование.

Напомним, накануне «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, который показал, что 45% россиян поддерживают отставку Медведева. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова тогда заявила журналистам, что премьер-министр не намерен придавать значения политически ангажированным социологическим опросам. "Председатель правительства не придает особого значения данным социологических опросов, особенно проведенных "Левада-центром" по вполне определенному политическому заказу", - сказала она, комментируя апрельское исследование социологов.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 27.04.2017 14:58
У всей клерикальной помойки,построенной по принципу сверх-эксплуатации абсолютного большинства,вообще нет никакого будущего.
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М-да ...
СтарпЁр написал 27.04.2017 14:54
Закон в путинской Руссиянии - дело десятое, главное - это Навальному подарок не сделать.
***
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 27.04.2017 14:47
Гдето читал,что первая профессия Дмитрия Анатольича была дворник.Не порали вернуться,так сказать,к истокам.Небось лучше получится,чем такой страной рулить.Не пропадет!
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(без названия)
стоик731 написал 27.04.2017 14:36
карликовый Самец не опасается?
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