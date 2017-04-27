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Московский листок

Медведев пообещал выделить 80 млрд рублей на поддержку промышленности в 2017 году

Опубликовано 27.04.2017 в разделе комментариев 4

Медведев пообещал выделить 80 млрд рублей на поддержку промышленности в 2017 году

Правительство намерено выделить порядка 80 млрд руб. на поддержку промышленности в 2017, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«На поддержку промышленного производства – у нас промышленное производство показывает рост, что важно. Неплохие темпы показали обрабатывающие отрасли. Для того чтобы они развивались и дальше, выделяется более 80 млрд руб.», - цитирует главу правительства Интерфакс.

По его словам, средства пойдут на поддержку машиностроения, легкой промышленности и ряда других обрабатывающих отраслей. Кроме того, деньги предназначены, как отметил глава правительства, на обеспечение предприятий доступными кредитами, на замещение импорта и создание современных производств в России.

Отметим, что обещанные Медведевым 80 млрд рублей на поддержку промышленности — это почти в 24 раза меньше, чем государство запланировало потратить в текущем году на содержание аппарата чиновников и органов власти (1,9 трлн рублей) и в 63 раза меньше расходов по статьям "национальная оборона" и "правоохранительная деятельность" (5,05 трлн рублей).

 



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Всего комментариев к статье: 4
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СтарпЁр написал 27.04.2017 16:12
Пообещать - не значит жениться, но вы держитесь.
***
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 27.04.2017 16:09
Этот Митька-виноградарь себе стырил больше, чем пообещал выделить на поддержку афер своих криминальных подельников и балалаечников-виртрузов типа Ролдугина...
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(без названия)
стоик731 написал 27.04.2017 15:57
Оленю на плитку дали больше?
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Виктор написал 27.04.2017 15:14
А говорил денег нет, держитесь.
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