Медведев пообещал выделить 80 млрд рублей на поддержку промышленности в 2017 году

Правительство намерено выделить порядка 80 млрд руб. на поддержку промышленности в 2017, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«На поддержку промышленного производства – у нас промышленное производство показывает рост, что важно. Неплохие темпы показали обрабатывающие отрасли. Для того чтобы они развивались и дальше, выделяется более 80 млрд руб.», - цитирует главу правительства Интерфакс.

По его словам, средства пойдут на поддержку машиностроения, легкой промышленности и ряда других обрабатывающих отраслей. Кроме того, деньги предназначены, как отметил глава правительства, на обеспечение предприятий доступными кредитами, на замещение импорта и создание современных производств в России.

Отметим, что обещанные Медведевым 80 млрд рублей на поддержку промышленности — это почти в 24 раза меньше, чем государство запланировало потратить в текущем году на содержание аппарата чиновников и органов власти (1,9 трлн рублей) и в 63 раза меньше расходов по статьям "национальная оборона" и "правоохранительная деятельность" (5,05 трлн рублей).