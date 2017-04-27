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Московский листок

У берегов Турции затонул разведывательный корабль Черноморского флота РФ

Опубликовано 27.04.2017 в разделе комментариев 2

У берегов Турции затонул разведывательный корабль Черноморского флота РФ

Разведывательный корабль Черноморского флота РФ "Лиман" получил пробоину и затонул близ побережья Турции¸ сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России.

"Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло", - сообщили в военном ведомстве РФ.

"Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что к месту происшествия направляется находящееся в полутора милях российское судно "Улус-стар", которое доставит весь экипаж на базу Черноморского флота.

По данным Минобороны, инцидент произошел в четверг в 11:53 в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор. Затопление произошло в результате столкновение "Лимана" с судном "Ашот-7" принадлежность которого уточняется.

"Лиман" - средний разведывательный корабль Черноморского флота. Сообщалось, что в конце января корабль вернулся из похода в Средиземное море. Он выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик731 написал 27.04.2017 16:01
"авианосец Кузя" тоже еле доплелся из Сирии - дров едва хватило?
Такого позора как в Сирии русская армия не испытывала никогда?
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(без названия)
Дмитрий..г..Запорожье написал 27.04.2017 15:55
Это что за бред кацапорылых идиотов?Что значит ...Разведывательный корабль Черноморского флота РФ "Лиман" получил пробоину и затонул близ побережья Турции&#184;..?Как это можно в открытом море получить пробоину?Видимо кракен утянул кацапорылую шаланду в морскую пучину перепутав с "Жемчужиной" капитана Джека Воробья.
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