У берегов Турции затонул разведывательный корабль Черноморского флота РФ

Разведывательный корабль Черноморского флота РФ "Лиман" получил пробоину и затонул близ побережья Турции¸ сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России.

"Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло", - сообщили в военном ведомстве РФ.

"Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что к месту происшествия направляется находящееся в полутора милях российское судно "Улус-стар", которое доставит весь экипаж на базу Черноморского флота.

По данным Минобороны, инцидент произошел в четверг в 11:53 в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор. Затопление произошло в результате столкновение "Лимана" с судном "Ашот-7" принадлежность которого уточняется.

"Лиман" - средний разведывательный корабль Черноморского флота. Сообщалось, что в конце января корабль вернулся из похода в Средиземное море. Он выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.