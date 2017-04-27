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Московский листок

Генерал МВД Денис Сугробов получил 22 года колонии

Опубликовано 27.04.2017 в разделе комментариев 2

Генерал МВД Денис Сугробов получил 22 года колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД России генерала Дениса Сугробова к 22 годам колонии строгого режим, признав его виновным в организации преступного сообщества и превышении полномочий.

"Назначить Сугробову окончательное наказание в виде лишения свободы на 22 года колонии строгого режима с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - цитирует Интерфакс приговор судьи Елены Гученковой. Согласно приговору суда, Сугробов лишен звания генерал-лейтенанта и возможности пять лет занимать должности в правоохранительных органах. Сам бывший глава управления не признал свою вину и назвал возбуждение дела против него попыткой «развалить» ГУЭБиПК.

Остальные фигуранты дела - Салават Муллаяров, Иван Косоуров, Виталий Чередниченко, Евгений Шерманов, Сергей Борисовский, Сергей Пономарев, Андрей Назаров – приговорены на сроки от 17 до 20 лет колонии строгого режима. Погибший заместитель Сугробова Борис Колесников признан виновным и освобожден от наказания в связи со смертью. Ещё одному фигуранту дела – предпринимателю Игорю Скакунову – суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, приговором суда все офицеры лишены званий. Слушания проходили в закрытом режиме, так как дело имеет грифы "секретно" и "совершенно секретно".

Дело в отношении ряда высокопоставленных и рядовых сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, которое возглавлял генерал-лейтенант полиции Сугробов, было возбуждено 14 февраля 2014 года. 21 февраля 2014 года Сугробов был освобожден от занимаемой должности указом президента РФ.

По версии следствия, с ноября 2013 до февраля 2014 года преступная группа совершила не менее 10 тяжких преступлений. В частности, по версии следствия, офицеры ГУЭБиПК пытались спровоцировать на получение взятки заместителя начальника 6-й службы 9-го управления (управления собственной безопасности) ФСБ Игоря Демина, нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов. Всего обвиняемым инкриминировался 21 преступный эпизод. Потерпевшими признаны 30 человек, 13 из них заявили иски о взыскании с подсудимых в общей сложности 218 миллионов рублей, но в конце судебного процесса свои материальные претензии отозвали.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Борьба с коррупцией по-путински
во всей красе написал 27.04.2017 16:23
..."приговорил бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД России генерала Дениса Сугробова к 22 годам колонии строгого режим, признав его виновным в организации преступного сообщества и превышении полномочий".
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(без названия)
стоик731 написал 27.04.2017 16:16
Карликов тоже провоцировали?
Вор Сердюков тихо делился - получил героя?
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