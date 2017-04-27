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Московский листок

Навальный: на строительстве "Зенит-Арены" украли 30 миллиардов рублей

Опубликовано 27.04.2017 в разделе комментариев 5

Строительство стадиона "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге обошлось государству почти в 50 миллиардов, при этом 30 миллиардов из них было украдено, утверждает основатель Фонда борьбы с коррупцией оппозиционер Алексей Навальный. "Мы просто сложили все господряды по «Зенит-Арене». Таким образом мы получаем минимальную стоимость объекта - то, что прошло через систему госзакупок: 48 217 681 401,68 рублей. Сорок восемь миллиардов. И это, повторяю, минимальная оценка… Например, буквально в этом месяце «Зенит-Арене» выделили ещё 1,6 млрд рублей, но данных об оплате пока нет, и мы сумму пока не прибавляем. При этом ясно, что через пару месяцев к цене «48 миллиардов» можно будет прибавить ещё 1,6", - заявил Навальный, отметив, что строительство стадиона курировал лично президент России Владимир Путин.

"Давайте честно скажем, что мы с вами довольно ясно понимаем почему самый дорогой стадион в мире оказался таким плохим. Да потому что из 48 миллиардов не менее 30 просто украли. Нагло украли, на глазах у всей страны. Мы в фонде борьбы с коррупцией написали кучу жалоб на непрозрачные и коррупционные способы, которыми раздавались подряды на строительство, и ничего не произошло", - отмечает Навальный.

Напомним, строительство "Зенит-Арены", стоимость которого изначально составляла 7 миллиардов рублей, началось в 2007 году. На прошлой неделе стадион был открыт. В ходе первого матча на "Зенит-Арене" футболисты жаловались на качество газона, а зрители на протечку крыши стадиона.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
ох, ребята написал 27.04.2017 17:53
Поверю Навальному тогда, когда он составит калькуляцию расходов этой суммы. Это будет длинный список имен. После десятка крупных потребителей хотелось бы увидеть и тех, из 86% народных соучастников. Лучше по именам. Народ на местах их знает. Понимаю, что это иллюзия,впереди такая же Власть, но ....просто для интереса.
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Рыбяты, содержать чючню дорого выходит...
Мудрый товарищ написал 27.04.2017 17:24
Просто наберите в ютьюбе "чурбанские свадьбы" и смотрите. Никого не слушайте, свои выводы делайте.
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(без названия)
стоик734 написал 27.04.2017 17:07
по авантюре в Сирии - военный бюджет пилится даже легче?
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Нагло украли, на глазах у всей страны.
я за суд написал 27.04.2017 16:43
Нагло украли, на глазах у всей страны. - всех их под суд и самосуд!
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(без названия)
Дмитрий..г..Запорожье написал 27.04.2017 16:41
Маленькая справка для кацапорылых макак.Строительство Донбас-арены с 0,заняло 3 года.Обошлось в $ 400 млн,из которых государство не затратило ни гривни.
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