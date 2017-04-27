Навальный: на строительстве "Зенит-Арены" украли 30 миллиардов рублей

Строительство стадиона "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге обошлось государству почти в 50 миллиардов, при этом 30 миллиардов из них было украдено, утверждает основатель Фонда борьбы с коррупцией оппозиционер Алексей Навальный. "Мы просто сложили все господряды по «Зенит-Арене». Таким образом мы получаем минимальную стоимость объекта - то, что прошло через систему госзакупок: 48 217 681 401,68 рублей. Сорок восемь миллиардов. И это, повторяю, минимальная оценка… Например, буквально в этом месяце «Зенит-Арене» выделили ещё 1,6 млрд рублей, но данных об оплате пока нет, и мы сумму пока не прибавляем. При этом ясно, что через пару месяцев к цене «48 миллиардов» можно будет прибавить ещё 1,6", - заявил Навальный, отметив, что строительство стадиона курировал лично президент России Владимир Путин.

"Давайте честно скажем, что мы с вами довольно ясно понимаем почему самый дорогой стадион в мире оказался таким плохим. Да потому что из 48 миллиардов не менее 30 просто украли. Нагло украли, на глазах у всей страны. Мы в фонде борьбы с коррупцией написали кучу жалоб на непрозрачные и коррупционные способы, которыми раздавались подряды на строительство, и ничего не произошло", - отмечает Навальный.

Напомним, строительство "Зенит-Арены", стоимость которого изначально составляла 7 миллиардов рублей, началось в 2007 году. На прошлой неделе стадион был открыт. В ходе первого матча на "Зенит-Арене" футболисты жаловались на качество газона, а зрители на протечку крыши стадиона.