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Московский листок

Общение со школьниками на русском обошлось мэру Риги в 50 евро

Опубликовано 27.04.2017 в разделе комментариев 1

латвия реакция социальныйрегресс
Общение со школьниками на русском обошлось мэру Риги в 50 евро

Центр государственного языка Латвии оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова на 50 евро за общение со школьниками на русском языке, об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook.

"Вы не поверите, но Центр Госязыка выписал мне еще один штраф - 50 евро. В этот раз за то, что я русскоязычным школьникам, которые задавали мне вопросы во время неформальной встречи на русском языке, на русском же языке и ответил. Все происходящее транслировалось на моей личной странице в Фейсбуке. По мнению Центра Госязыка, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения. А факт трансляции в "Фейсбуке" является еще и отягощающим фактом. Даже несмотря на то, что моя личная страница", - возмутился Ушаков.

Мэр Риги сравнил Центр государственного языка с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я думаю, что сейчас в борьбу с Ким Чен Ыном за место главного фрика современного мира смело может подключаться Центр Госязыка. Причем у Ким Чен Ына шансов не так уже и много, так как Центр Госязыка, кажется, решил пойти на рекорд", - написал градоначальник.

Ушаков заявил, что его позиция остается неизменной и он оспорит штраф в суде. По мнению мэра, закон о госязыке не регулирует неформальное общение, то есть закон он не нарушал и ничего менять в своем поведении не собирается.

"Когда русскоязычные дети мне будут в стенах думы задавать вопрос на своем родном языке, отвечать я им всегда буду тоже на русском. Приходите чаще в гости", - пообещал мэр.

Ушаков ведет свою страницу в Facebook на трех языках - латышском, русском и английском. Летом 2016 года Центр госязыка наложил на него штраф за использование русского языка в аккаунтах рижской думы в соцсетях Facebook, Twitter и Instagram. Мэр заявил, что такое решение незаконно, поскольку, во-первых, закон "не регулирует общение чиновников с гражданами в зарубежных соцсетях", а во-вторых, "рижская дума и дальше будет продолжать общаться с публикой, как и прежде, на трех языках - латышском, русском и английском". Штраф был оспорен мэром.

В феврале 2017 года Центр государственного языка снова предъявил претензии Ушакову - за общение на русском со школьниками в День теней. День теней проводится в Латвии с 2001 года, "тенями" именуются школьники, которые могут прийти на место работы известных людей и крупных должностных лиц, чтобы проверить правильность выбора будущей профессии. Обычно в проекте участвует президент, председатель Думы и другие крупные чиновники, а также государственные и частные компании.

9 мая 2015 года на праздничном мероприятии Ушаков произнес речь только на русском языке, проигнорировав латышский. Центр госязыка после этого инцидента устроил проверку в отношении мэра, но оказалось, что тот хотел поддержать русскоязычное население, а поскольку устроителем мероприятия была общественная организация, законодательство не было нарушено.

В Латвии один государственный язык - латышский. Русский имеет статус иностранного несмотря на то, что является родным почти для 40% жителей страны.

Отметим, что аналогичные процессы, так или иначе связанные с русским языком - идут на всём "постсоветском простанстве".

Власти Таджикистана 24 апреля официально запретили регистрировать отчества и фамилии на русский манер. Документ был подписан в марте президентом страны Эмомали Рахмоном. Об этом сообщил заместитель руководителя управления регистрации актов гражданского состояния при министерстве юстиции Джалолиддин Рахимов. 

Русские окончания «ов», «ова»,«ович», «овна» заменят национальные окончания, например, такие как «зод», «зода», «пур», «иён», «фар» и т.д., сообщает сайт таджикского радио «Озоди», в интервью которому Рахимов прокомментировал нововведение. 

Отныне присвоение имен и их правильное написание в Таджикистане будут строго контролировать на предмет соответствия культуре и национальным традициям, заявил Рахимов. Перечень допустимых имен содержится в утвержденном правительством Реестре таджикских национальных имен. Они, как и отчества, и фамилии, по словам чиновника, должны быть в Республике Таджикистан четко обоснованы «историческими ценностями и таджикской национальной культурой».

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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ох уж. написал 27.04.2017 17:37
Мэр Риги, русскоязычный человек пообщался с ребятами, которые владеют(надеюсь) латышским и русским языками на русском. Прекрасно.Наконец русский человек стал двуязыким.Ведь кроме мата и фени он ничего не знал. Но..о. Демократия требует от мэра точности в законе. Государственный язык в стране латышский. Ты, государственный человек и должен на нем говорить. Отклонюсь. Думаете Порошенко не может вьбать Путину по русски.?Да еще и как. Но. Дипломатия...понимашь.
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