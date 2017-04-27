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Московский листок

В московском и казанском офисах "Открытой России" идут обыски

Опубликовано 27.04.2017 в разделе комментариев 3

В московском и казанском офисах "Открытой России" идут обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия в офисе "Открытой России" во Фроловом переулке в Москве, передает Интерфакс со ссылкой на координатора организации по Москве Марию Баронову.

"30 омоновцев в сопровождении полиции и понятых поднялись на пятый этаж. В данный момент происходит изъятие техники, бумаг и других материалов, наши сотрудники приняли решение остаться в здании", - сказала Баронова. При этом она отметила, что у омоновцев отсутствует постановление о проведении обыска.

На сайте "Открытой России" сообщается, что правоохранители "заблокировали двери офиса и не пускают адвокатов". У сотрудников организации изъяли средства связи, а из офиса вывезли сто тысяч листовок.

По данным ТАСС, обыск в столичном офисе "Открытой России" проводят сотрудники центра по противодействию экстремизму (Центр «Э»).

«Сотрудники центра по противодействию экстремизму столичной полиции при силовой поддержке бойцов спецназа проводят оперативные мероприятия в здании, где расположен офис „Открытой России“ в центре Москвы», - рассказал агентству информированный источник.

Отмечается, что параллельно проводился следственные действия в казанском офисе "Открытой России". По словам лидера ПАРНАСа в Татарстане Марселя Шамсутдинова, у пришедших в офис полицейских нет соответствующего ордера.

Напомним, накануне Генеральная прокуратура России признала нежелательной работу на территории РФ ряда неправительственных организаций, в том числе созданную по инициативе Михаила Ходорковского "Открытую Россию".

"По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре РФ 26 апреля принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания)", - цитирует Интерфакс официального представителя ведомства Александра Куренного.

По его словам, работа этих НКО направлена на "дискредитацию результатов проходящих в России выборов", "инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации", что угрожает "основам конституционного строя и безопасности страны".



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
scotoved написал 27.04.2017 19:34
Ну да! Руснявый вариант "ночи длинных ножей".....:) только одна может быть партия "ЕдроSSы" во главе с Путлером. Какая жалкая лапотная пародия на дрите Райх, хотя росгвардию кремлевский карлик собрал внушительную. Одно НО, и оно перевешивает все созданное х*йлом, - Германия то была мощным государством, а не сырьевой голожопой колонией..... :)
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(без названия)
стоик737 написал 27.04.2017 18:55
Эти спектакли уже не смешат.
Кто позволит обидеть сиониста при сионитстком режиме?
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(без названия)
стоик735 написал 27.04.2017 18:53
Эти спектакли уже не смешат.
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