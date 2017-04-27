"Бессмертный полк" расформирован в Узбекистане

В Узбекистане отменили шествие "Бессмертного полка", сообщается на официальном сайте движения. Акция не состоится "по причине сложившейся во всем мире сложной политической обстановки". "Нам не нужен второй Питер", - заявили организаторы, имея в виду теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля, жертвами которого стали 15 человек.

Вместе с тем движение планирует провести стационарную выставку, формат которой согласовывается с объединением VETERAN. К выставке предлагается приурочить поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, которых только в Ташкенте проживает более 400 человек.

Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в Ташкенте в 2016 году. При этом власти отказались от ее проведения. Жители столицы Узбекистана принесли цветы и портреты фронтовиков к Волгоградскому мемориальному комплексу. Более 300 автомобилистов 9 мая проехали по столице в рамках автопробега "Помню и горжусь".

Как напоминает ТАСС, в войне участвовало более 1,4 миллиона жителей Узбекистана. В 2017 году президент страны Шавкат Мирзиеев распорядился выделить жилье нуждающимся участникам и ветеранам ВОВ, выплатить им по два миллиона сумов (около 550 долларов) и отремонтировать имеющуюся жилплощадь.

В соседних государствах бывшего СССР - Таджикистане, Киргизии, Казахстане и Туркмении - шествие состоится. При это в Туркмении акция проходит с 2015 года, но только в одном учебном заведении - туркмено-российской школе имени Пушкина, которую курирует посольство России в Ашхабаде.

Акция "Бессмертный полк" - это шествие потомков фронтовиков с портретами родственников, прошедших Великую Отечественную войну. Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске, но впервые подобное шествие прошло в 2007 году в Тюмени под названием "Парад победителей". В 2013 году акция распространилась на 120 городов, в 2014-м на улицы с портретами ветеранов вышли жители уже 500 городов в семи странах, а с 2015 года акция официально стала общероссийской.

Отметим, однако, что и в РФ память о Великой Отечественной порой искажается так, что лучше б этого повода и не существовало. Даже 23-го февраля ветеранов ВОВ умудрились в Воронеже так, что стыд и срам. И никаких судебных последствий.

Несколько жителей Воронежа в качестве подарка на 23 февраля 2017-го года получили конфеты "Птичье молоко", на праздничной упаковке которых был изображен солдат нацистской Германии. На переднем плане праздничной упаковки был изображен солдат вермахта со знаками отличия на форме: гербом в виде черного орла и орденом Железного креста. Рядом красовалась надпись: "С таким защитником, как ты, можно спать спокойно".

В студии, где были оформлены подарочные наборы, сайту "МОЕ! Online" рассказали, что заказчик сам выбрал один из предложенных вариантов оформления, а затем утвердил объем заказа, который в заметке издания не называется.

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