Падалка требует уволить Лончакова, превратившего освоение космоса в своячество

Космонавт Геннадий Падалка, со скандалом покинувший в конце апреля отряд космонавтов, призвал уволить главу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрия Лончакова. Эмоциональное обращение Падалки опубликовала газета "Московский комсомолец".

Космонавт ответил на заявление Лончакова, опубликованное на сайте ЦПК 25 апреля, что уход Падалки и других космонавтов из отряда объясняется сменой поколений. "При этом необходимо учитывать возраст космонавта, которому летом этого года исполняется 59 лет. Не следует забывать, что работа на Международной космической станции, работа в открытом космосе - это не только высокий риск, но и стресс для человеческого организма, а также удар по здоровью", - говорилось, помимо прочего, в заявлении Лончакова.

"В СМИ появилась информация, что ЦПК повально увольняет космонавтов. Это не так. Такие космонавты, как, например, Олег Котов или Роман Романенко, покинули отряд после решения Главной медицинской комиссии", - написал глава ЦПК. Он объяснил, что "многие космонавты уходят с летных должностей, при этом основная часть вынуждена это сделать по состоянию здоровья".

Лончаков также отметил, что "есть космонавты, которые, несмотря на то, что ушли из ЦПК, остаются в космической отрасли", и привел в пример летчика-космонавта, героя РФ Олега Котова, начальника Центра пилотируемых программ Научно-исследовательского института машиностроения.

Падалка предупредил, что если не убрать Лончакова, Центр угробят окончательно

Геннадий Падалка ответил, что в заявлении Лончакова его поразили "уровень цинизма и отсутствие всякой совести".

"Больше всего меня потрясли слова о Котове Олеге, человеке, которого он выжил и выжал из Центра, забыв об этом. Олег в 2015-2016 годах назначался на должность директора департамента по пилотируемым программам "Роскосмоса". Лончаков сделал все, чтобы это не состоялось, понимая, что на этой должности Олег будет противостоять отдельным его авантюрным проектам в Центре", - указал космонавт в своем открытом письме.

Он подробно описал, как проводилась кампания по дискредитации Котова, в результате которой он не был назначен директором департамента по пилотируемым программам "Роскосмоса".

Космонавт вспомнил, как Лончаков бросил экипаж после назначения для полета и бывший глава Федерального космического агентства Владимир Поповкин искал ему срочную замену. "Выбор пал на меня. Я оставил тогда управление, которым руководил, и ушел в пятый полет", - отметил Падалка.

По словам космонавта, Лончаков ушел из Центра и неожиданно "всплыл" в октябре 2013 года на должности помощника тогдашнего руководителя Роскосмоса Олега Остапенко, сменившего ушедшего по состоянию здоровья Поповкина, после чего "отработал на этой должности с пользой для себя".

Здесь имеется в виду, что Юрий Лончаков, бывший командиром экипажа "Союз TMA-16M", уволился из отряда космонавтов в сентябре 2013 года, причем СМИ отмечали немотивированность его увольнения. Лончаков был назначен в состав экипажа для полета на МКС в 2014 году и вдруг решил уйти, а сам объяснял очень туманно.

"Заставили обстоятельства, и я вынужден уйти. У каждого ухода есть свои причины. Я более 15 лет проработал в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), очень хотел совершить и четвертый, и пятый полеты, до последнего надеялся. Но обстоятельства не сложились", - говорил он "Известиям".

Коллеги Лончакова по ЦПК объясняли газете этот уход конфликтом с руководителем Сергеем Крикалевым, который Лончаков, человек "скромный и глубоко верующий", не захотел делать публичным.

Падалка изложил свою версию. По его словам, в ЦПК проводилась "кампания по дискредитации" предшественника Лончакова - Сергея Крикалева. "Кстати, уверяю, под всеми письмами против Крикалева во все инстанции подавляющее большинство космонавтов из отряда свои подписи поставили вынужденно. Кого-то склонили, кого-то уговорили, кто-то сделал это из-за недопонимания ситуации", - написал Падалка.

Падалка усомнился в полученной Лончаковым квалификации "космонавт первого класса". "Это полная дискредитация уровня профессионализма в нашей профессии", - заявил он.

Космонавт указал на то, что возглавил ЦПК незаслуженно: "Человек, бросивший экипаж, бросивший Центр и через некоторое время вернувшийся с "триумфом" в качестве руководителя Центра подготовки космонавтов - вопрос: как такое возможно?"

"Его, как руководителя, надо скорее убирать, и не одного, а с частью команды, которая набрана не по принципу профессионализма и авторитета, а по лояльности, личной преданности и кумовства. В противном случае Центр угробят окончательно", - заключил он.

В ЦПК неофициально объяснили, что профессионализм теперь замещен лояльностью Лончакову

22 апреля стало известно, что Падалка написал заявление об отчислении из отряда космонавтов. Сам он назвал это решение "вынужденным": "Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в Центре для меня тоже нет".

Вместе с ним освободили от должностей еще трех космонавтов - Сергея Волкова, Сергея Ревина и Александра Самокутяева.

Близкий к ЦПК источник в разговоре с интернет-изданием Meduza связал массовый уход космонавтов с организационными проблемами, которые появились с назначением Лончакова.

"С назначением Лончакова расширилась номенклатура должностей его заместителей и советников, обоснованность которых совершенно неочевидна. Эти должности заняли люди, близкие и лояльные к руководству, но нередко не имеющие ни опыта руководящей работы, ни опыта работы в космической сфере", - рассказал работник ЦПК.

Ранее Падалка подтвердил, что будет работать в отряде до 28 апреля: "Покинуть вынужден. Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в Центре для меня тоже нет". Он также сообщил, что готов отправиться в шестой орбитальный полет, чтобы уставить очередной рекорд по суммарному пребыванию в космосе - в районе тысячи суток - однако его не назначают в экипаж.

Весной 2017 года по финансовым соображениям российский экипаж на МКС сократили.

Герой России Геннадий Падалка побывал в космосе пять раз, совершил десять выходов в открытый космос. Он провел на орбите в общем 878 суток 11 часов 29 минут и 24 секунды. 15 апреля 2016 года Международная авиационная федерация (Federation Aeronautique Internationale) признала его рекорд. Предыдущий рекорд - 803 дня - принадлежал другому российскому космонавту Сергею Крикалеву.

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