Плохому танцору мешает статья 33 Конституции РФ?

Получаю сегодня по "мылу": "За три дня до акции #Надоел, которая пройдет 29 апреля в более 30 городах России, Генпрокуратура распространила информацию о внесении Открытой России в список нежелательных организаций".

Действительно, читал о предупреждении прокуратуры насчет участия в акции. Вообще ничего не понимаю!

29 апреля 2017 года в 14:00 (по местному времени) граждане России понесут к приемным президента письма с официальными требованиями к Владимиру Путину — не выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году.

Ну хорошо, Открытая Россия нежелательна. Кому нежелательна? Почему нежелательна? Мне вот не мешает. Не помогает никак, но и не мешает определенно.

Но почему Генеральной прокуратуре РФ так мешает Конституция РФ?

Конституция РФ, статья 33: "Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления".

Кажется, написано предельно понятно и не предполагает никаких двойных толкований. Граждане могут лично или толпой обращаться куда им надо, и ничего им за это не будет. Так?

В чем же тогда "нежелательность" Открытой России, которая выступает организатором обращений граждан на одну тему - Путину пора уже отдохнуть, не нужно ему больше выдвигаться не помню уже на какой по счету срок.

Это что, можно запретить?

Да, мы все помним, как много лет подряд каждое 31-е число власть выдумывала всякие-разные способы, чтобы только не дать собраться сторонникам Лимонова на площади Маяковского - в полном соответствии со статьей 31 Конституции РФ.

Теперь та же самая история, только с 33-й статьей основного закона?

В общем, практически вся Глава 2 Конституции РФ провокационна, она и называется подстрекательски - "Права и свободы человека и гражданина". Какие права? Какие свободы?

Ну, собственно, она практически и не действует полностью. Последняя статья еще работала как-то - 33-я. Но и до той, похоже, дотянулась могучая рука государства. Ибо нефиг!

Анатолий Баранов