Анатолий Баранов: Ничего не может дать Минску дружба с Украиной

"Свободная пресса" заметно сократила мой комментарий по ситуации в треугольнике Путин-Порошенко-Лукашенко. Я нисколько не в обиде - не все издания могут позволить себе ту степень резкости, какая присутствует на страницах ФОРУМа.мск. Мы живем в сложной стране в сложное время... Но читателю, вероятно, будет интересно прочесть этот комментарий полностью.

- Лукашенко заявил, что белорусы и украинцы являются родными друг для друга. То же самое он говорил про белорусов и россиян. Но на Украине россиян теперь родными не считают. Как понимать такой диссонанс?

- Лукашенко никогда не был последовательным политиком, тем более политиком идеологически мотивированным. Он даже не популист, поскольку сегодня его власть от популярности в народе не зависит – он классический диктатор, и все, что он делает, он делает для сохранения власти. Надо отдать ему должное – он эффективный диктатор. А национальные чувства, на которых он играет – это тоже инструмент, не более того. Будет выгодно – братьями белорусов станут и немцы, истребившие в прошлую войну четверть населения республики, правда, в основном евреев – до войны Белоруссию можно было считать и родиной советских евреев, даже в довоенном гербе Белорусской ССР «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» было написано и на идише. Но пока евреи белорусам не братья, а там посмотрим…

- Совсем недавно Киев обвинял Минск во враждебных высказываниях: https://svpressa.ru/politic/article/168875/ Конфликт преодолен? Что это вообще было?

- Если анализировать с идеологической точки зрения позицию Лукашенко затруднительно, то уж в отношении Киева это вообще невозможно. Если в Белоруссии популистская диктатура эффективная, то в Киеве она и неэффективна потрясающе. Настолько неэффективна, что даже с персоной диктатора вопросы. Возвращаясь к вопросу – что это было? А ничего! Ничего не было. Это стилистика такая, с политики перешедшая на все общество. Вот музыкант Скрипка грубо оскорбил всё русскоязычное население Украины. А потом сказал, что его не так поняли, и извинился… перед гражданами России. Ну понятно, ничего личного, бизнес – ему ведь в России еще гастролировать…

- Для чего вообще Минску дружба с Киевом? Что она дает? Понятно – дружба с Россией, с ЕС, с США, но что может дать Украина?

- Ничего не может дать Минску дружба с Украиной, тем более, что дружбы и нет никакой. Это такой колхозный шантаж Москвы: вот не будете давать нам экономических преференций, мы все разом и «обандеримся». Думаю, в кремле батьке сейчас пистон вставят, но кое какие преференции все же дадут. И снова будет братство – до следующих торгов. Не в первый же раз…

- Президент Украины Петр Порошенко заявил о полученных им от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко гарантиях, что война между двумя странами невозможна. А кто-то ожидал войну между Украиной Белоруссией? Откуда такие мысли вообще?

- Ну как откуда такая мысль? Украина же 3 года воюет с Россией! Правда, российская сторона воевать отказывается, но кого это волнует? Вот это такой упрек – Белоруссия-де для Украины не агрессор, а вы там, москали, бачьте да чекайте, пока до вас украинские сбройные силы не досягнут… Извините, сбился на родной полуукраинский язык. В общем, в Киеве вообще только об этом и могут думать. Ну и о грошах, конечно.

- Будет ли Лукашенко и дальше пытаться сидеть на двух стульях? При каких обстоятельствах он может сменить тактику?

- Лукашенко родился как политик с седалищным местом, приспособленным сидеть не на двух, а на любом потребном количестве стульев. Это его сущность. Не надо ждать от человека изменения его сущности. Он такой и другим не станет. Пора уже привыкнуть. Ну дайте ему что-нибудь, чтоб он пока ест, молчал бы…