Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: Ничего не может дать Минску дружба с Украиной

Опубликовано 28.04.2017 в разделе комментариев 0

белоруссия лукашенко
Анатолий Баранов: Ничего не может дать Минску дружба с Украиной

"Свободная пресса" заметно сократила мой комментарий по ситуации в треугольнике Путин-Порошенко-Лукашенко. Я нисколько не в обиде - не все издания могут позволить себе ту степень резкости, какая присутствует на страницах ФОРУМа.мск. Мы живем в сложной стране в сложное время... Но читателю, вероятно, будет интересно прочесть этот комментарий полностью.

- Лукашенко заявил, что белорусы и украинцы являются родными друг для друга. То же самое он говорил про белорусов и россиян. Но на Украине россиян теперь родными не считают. Как понимать такой диссонанс? 

- Лукашенко никогда не был последовательным политиком, тем более политиком идеологически мотивированным. Он даже не популист, поскольку сегодня его власть от популярности в народе не зависит – он классический диктатор, и все, что он делает, он делает для сохранения власти. Надо отдать ему должное – он эффективный диктатор. А национальные чувства, на которых он играет – это тоже инструмент, не более того. Будет выгодно – братьями белорусов станут и немцы, истребившие в прошлую войну четверть населения республики, правда, в основном евреев – до войны Белоруссию можно было считать и родиной советских евреев, даже в довоенном гербе Белорусской ССР «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» было написано и на идише. Но пока евреи белорусам не братья, а там посмотрим…

- Совсем недавно Киев обвинял Минск во враждебных высказываниях: https://svpressa.ru/politic/article/168875/ Конфликт преодолен? Что это вообще было?

- Если анализировать с идеологической точки зрения позицию Лукашенко затруднительно, то уж в отношении Киева это вообще невозможно. Если в Белоруссии популистская диктатура эффективная, то в Киеве она и неэффективна потрясающе. Настолько неэффективна, что даже с персоной диктатора вопросы. Возвращаясь к вопросу – что это было? А ничего! Ничего не было. Это стилистика такая, с политики перешедшая на все общество. Вот музыкант Скрипка грубо оскорбил всё русскоязычное население Украины. А потом сказал, что его не так поняли, и извинился… перед гражданами России. Ну понятно, ничего личного, бизнес – ему ведь в России еще гастролировать…

- Для чего вообще Минску дружба с Киевом? Что она дает? Понятно – дружба с Россией, с ЕС, с США, но что может дать Украина?

- Ничего не может дать Минску дружба с Украиной, тем более, что дружбы и нет никакой. Это такой колхозный шантаж Москвы: вот не будете давать нам экономических преференций, мы все разом и «обандеримся». Думаю, в кремле батьке сейчас пистон вставят, но кое какие преференции все же дадут. И снова будет братство – до следующих торгов. Не в первый же раз…

- Президент Украины Петр Порошенко заявил о полученных им от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко гарантиях, что война между двумя странами невозможна. А кто-то ожидал войну между Украиной Белоруссией? Откуда такие мысли вообще?

- Ну как откуда такая мысль? Украина же 3 года воюет с Россией! Правда, российская сторона воевать отказывается, но кого это волнует? Вот это такой упрек – Белоруссия-де для Украины не агрессор, а вы там, москали, бачьте да чекайте, пока до вас украинские сбройные силы не досягнут… Извините, сбился на родной полуукраинский язык. В общем, в Киеве вообще только об этом и могут думать. Ну и о грошах, конечно.

- Будет ли Лукашенко и дальше пытаться сидеть на двух стульях? При каких обстоятельствах он может сменить тактику?

- Лукашенко родился как политик с седалищным местом, приспособленным сидеть не на двух, а на любом потребном количестве стульев. Это его сущность. Не надо ждать от человека изменения его сущности. Он такой и другим не станет. Пора уже привыкнуть. Ну дайте ему что-нибудь, чтоб он пока ест, молчал бы…

 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Навальный: на строительстве "Зенит-Арены" украли 30 миллиардов рублей
Навальный: на строительстве "Зенит-Арены" украли 3...
27.04.2017
Уникальные свидетельства чернобыльцев
Уникальные свидетельства чернобыльцев
27.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Очередной памятник Грозному на прижился в Александрове, городе успешного восстания 1905-го года (0)
Анатолий Баранов: Ничего не может дать Минску дружба с Украиной (0)
Плохому танцору мешает статья 33 Конституции РФ? (8)
Падалка требует уволить Лончакова, превратившего освоение космоса в своячество (4)
В московском и казанском офисах "Открытой России" идут обыски (6)
"Бессмертный полк" расформирован в Узбекистане (6)
Общение со школьниками на русском обошлось мэру Риги в 50 евро (5)
Навальный: на строительстве "Зенит-Арены" украли 30 миллиардов рублей (14)
Генерал МВД Денис Сугробов получил 22 года колонии (7)
У берегов Турции затонул разведывательный корабль Черноморского флота РФ (23)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Пoчему в США бензин дешевле, чем у нас?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Конституция РФ - нежелательна?
Дарья Митина Дарья Митина: Страна-дурдoм
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О том как нас пытались угробить
Максим Калашников Максим Калашников: КАК ЖИВУТ ИРКУТСК И ХАБАРОВСК?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss