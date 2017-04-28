Очередной памятник Грозному на прижился в Александрове, городе успешного восстания 1905-го года

Памятник царю Ивану Грозному увезли с места установки в городе Александрове спустя час. Открытие монумента должно было состояться 29 апреля, но власти города перенесли мероприятие на лето.

Монумент привезли в город, чтобы автор мог «примерить» его к уже установленному постаменту. Памятник увезли с места установки пока скульптор Василий Селиванов ходил на обед, пишут местные жители в соцсетях.

Открытие памятника Ивану Грозному на берегу реки Серая у Александровской слободы должно было состояться в прошлом году, но церемония открытия откладывалась. Перенос церемонии открытия с 29 апреля мог произойти из-за распоряжения губернатора Владимирской области Светланы Орловой об отмене всех массовых мероприятий в Александровском районе, кроме 1 и 9 мая.

В настоящий момент памятник царю доставили на территорию одного из муниципальных предприятий Александрова.

Александровская слобода была резиденцией Ивана IV Грозного с 1564 по 1581 год.

От редакции: Надо отметить, что Александров - город весьма захолустный. Сразу видно, что это не Московская, а Владимирская область. И не ходи сюда электрички от Москвы - был бы ещё захолустнее. Заводов, то есть работы почти нет. Город откровенно депрессивный. Имеет, правда, следы Эпохи - памятник Ленину большущий и ржавый, демонстративно не обновляемый на центральной площади, где высаживаются интуристы, путешествующие по Золотому кольцу. Монастырь (ныне - женский), из которого начал строить опричнину Иван Грозный - по ту сторону речки. Интересно, куда там можно воткнуть ему, Грозному, памятник?

Зато вот два имеющихся памятника - Революции 1905-го года (Родина-мать) и Ленину местная администрация запустила вот так, что - уж глядите сами... Имея неухоженные памятники ставить новый - как-то странно. Нет, устрашать он конечно же будет, и об опричнине напоминать. Но получится забавно: царь-закабалитель, Ленин-освободитель и... Родина-мать в образе восставшей ткачихи, несущей знамя... С постамента осыпается, что ваш клён есенинский опавший, облицовочная плитка... Что ж, 100 лет назал памятники царям валили - нынче возводят. Цикл истории? Возможно... Владимир-крестоносец встал в Москве - и аж два Ивана Грозных, в Орле и Александрове, будут радовать глаза и души дорогих россиян.

Д.Ч.

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