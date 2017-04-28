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Московский листок

Путинская молодежь будет учить нас, куда привязывать ленточку

Опубликовано 28.04.2017 в разделе комментариев 1

Путинская молодежь будет учить нас, куда привязывать ленточку

Молодые парламентарии столицы проведут рейды против неэтичного использования изображения георгиевской ленты и других символов Победы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил член Общественной палаты Москвы, один из организаторов рейдов Василий Дубенко.

«Повсеместно во всех районах Москвы силами молодежных палат будет организован патруль, который будет проводить мониторинг неправильного, на наш взгляд, использования символов Победы. И после этого мы разъясним людям, организациям то, как это должно быть на самом деле. Например, закрепление георгиевской ленты на автомобилях или сумках считается неэтичным», - отметил В.Дубенко.

В Молодежной палате при Мосгордуме разработали поправки в федеральный закон «О рекламе», касающиеся коммерческого использовании символов Победы.

«В поправках мы как раз определили, что такое символы Победы в Великой Отечественной войне. К ним помимо георгиевской ленты и ордена «Победа» относится вся победная символика Великой Отечественной войны, также использование образов военачальников. Коммерческое неэтичное использование подразумевает использование символов для получения коммерческой выгоды: например, использование на этикетках алкоголя, использование в качестве рекламных акций», - уточнил В.Дубенко.

- Интересно, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Какая-то молодежь будет решать, что этично, а что нет. А разве этично искажать историю, называть символом Победы георгиевскую ленту, никакого отношения к победе в Отечественной войне не имевшей? И забывать, что ленточка, которую они хотят "этично повязывать", называлась гвардейской. И она от георгиевской отличается по цвету. В годы войны георгиевские ленты можно было увидеть только у власовцев и им подобных.

- Если их так коробит от коммерческого использования цветов георгиевской ленты, то обратились бы к компании "Билайн", - напомнил Анатолий Баранов. - Вот у них в рекламе как раз цвета георгиевской ленты. Но поднимать пипку на крупную корпорацию, я так понимаю, у молодых бездельников решимости еще не хватает.

- Зато будут бегать по городу и под видео, а как же иначе, приставать к женщинам, у которых не так повязана ленточка к сумке, - закончил Анатолий Баранов. - А вот ума не хватает, что вся эта затянувшаяся на годы псевдопатриотическая акция - это и есть глумление над символами? А после того, как цветами своих флагов символы победы взяла себя такая организация, как НОД... Вот этично или не этично использовать эти цвета на флагах такой организации? Мне вот на себя такую ленточку нацепить уже неприятно, решат, что я тоже чокнулся...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
........ . . написал 28.04.2017 02:40
чем то напоминает ритуальные прыги хохлов.
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