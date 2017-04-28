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Московский листок

"Ростех" договорился с ФСИН об использовании труда заключенных

Опубликовано 28.04.2017 в разделе комментариев 3

"Ростех" договорился с ФСИН об использовании труда заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и госкорпорация «Ростех» договорились о сотрудничестве при использовании труда осужденных, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

"В настоящее время проект соглашения подписан главой госкорпорации и находится на утверждении руководства ФСИН", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе отметили, что организации "обсуждают вопросы развития сфер производства в пенитенциарных учреждениях и привлечения осужденных к труду".

В свою очередь в "Ростехе" пояснили, что не планируют использовать труд заключенных на производствах, связанных с государственной тайной. "Осужденные не будут задействованы на производствах, связанных с вооружением, военной и специальной техникой, секретных, высокотехнологичных производствах, работа на которых требует соответствующего уровня образования и компетенций, либо допуска к государственной тайне", - подчеркнули в пресс-службе госкорпорации.

По данным ФСИН, сейчас в производственном секторе работают более 600 предприятий при колониях почти во всех регионах. В 2016 году объем выпуска товаров, работ и услуг в привлечением труда осужденных составил более 31 млрд рублей.

В "Ростех" входит 14 холдингов, более 700 предприятий в 60 регионах РФ.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Левон Казарян написал 28.04.2017 10:34
"По данным ФСИН, сейчас в производственном секторе работают более 600 предприятий при колониях почти во всех регионах."
.
Сотрудники ФСИН должны сами созидательно трудиться, подавая пример заключенным, а так заключенные становятся их невольными воспитателями.
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(без названия)
стоик731 написал 28.04.2017 10:04
Белоруссия - это уже концлагерь?
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ОКП моя партия И будет хорошо если Баранов. как Ленин возьмет
макробий написал 28.04.2017 09:57
Ну друзья! Все готово к захвату власти и помлелний штришок заключеных Путина, Медведева, Чубайса, Сердюкова, Шойгу будем обеспечивать трудом на новых стройках социализма. Ура товарищи!
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