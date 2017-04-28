"Ростех" договорился с ФСИН об использовании труда заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и госкорпорация «Ростех» договорились о сотрудничестве при использовании труда осужденных, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

"В настоящее время проект соглашения подписан главой госкорпорации и находится на утверждении руководства ФСИН", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе отметили, что организации "обсуждают вопросы развития сфер производства в пенитенциарных учреждениях и привлечения осужденных к труду".

В свою очередь в "Ростехе" пояснили, что не планируют использовать труд заключенных на производствах, связанных с государственной тайной. "Осужденные не будут задействованы на производствах, связанных с вооружением, военной и специальной техникой, секретных, высокотехнологичных производствах, работа на которых требует соответствующего уровня образования и компетенций, либо допуска к государственной тайне", - подчеркнули в пресс-службе госкорпорации.

По данным ФСИН, сейчас в производственном секторе работают более 600 предприятий при колониях почти во всех регионах. В 2016 году объем выпуска товаров, работ и услуг в привлечением труда осужденных составил более 31 млрд рублей.

В "Ростех" входит 14 холдингов, более 700 предприятий в 60 регионах РФ.