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Московский листок

Новосибирский страж порядка попался на продаже 1 кг наркотиков из вещдоков

Опубликовано 28.04.2017 в разделе комментариев 1

Новосибирский страж порядка попался на продаже 1 кг наркотиков из вещдоков

Следственное управление СКР по Новосибирской области завершило расследование уголовного дела в отношении 26-летнего сотрудника органов внутренних дел, который похитил и попытался сбыть килограмм синтетических наркотиков, являвшихся вещественными доказательствами, сообщает сайт СУ СКР по региону.

По данным следствия, в июне 2016 года следователь полиции сдал в камеру хранения вещественных доказательств 937 граммов синтетических наркотиков, изъятых из незаконного оборота. Ответственный за хранение вещественных доказательств 34-летний старшина отделения тылового обеспечения полиции и его 26-летний коллега решили похитить эти наркотики и продать. В декабре 2016 года злоумышленники нашли покупателя, согласившееся приобрести всю партию зелья за 350 тысяч рублей. 21 декабря 2016 года 26-летний обвиняемый при попытке сбыта на территории Кировского района города Новосибирска запрещенных в обороте веществ задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД России. Впоследствии был задержан и его сообщник. В тот же день следователем СК России в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, и по ходатайству следствия они заключены судом под стражу.

"В ходе расследования 26-летний обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал и сообщил следователю о своём намерении содействовать в раскрытии и расследовании преступления, изобличении второго соучастника деяния. По ходатайству указанного лица с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также принято решение о выделении в отношении него уголовного дела в отдельное производство. К настоящему времени по выделенному делу предварительное следствие завершено, собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик731 написал 28.04.2017 10:05
В СССР в милицию сваливали отбросы общества, а в России?
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