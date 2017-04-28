Две трети россиян отрицательно относятся к гастарбайтерам

Две трети россиян (67%) считают, что правительству РФ необходимо ограничить приток в страну трудовых мигрантов - максимума этот показатель достигал в октябре 2013 г. (78%) и в марте 2016 г. (80%), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование "Левада-центра".

Социологи отмечают, что отношение россиян к мигрантам за 10 лет значительно ухудшилось. 32% опрошенных полагают, что мигранты, как правило, – малообразованные люди, способные только на неквалифицированный труд, 10 лет назад так считали 28% респондентов. При этом сократилось число тех, кто называет мигрантов трудолюбивыми людьми, готовыми много работать (с 30 до 26%), и кормильцами, заботящимися о своих семьях (с 38 до 25%).

Хуже всего россияне относятся к приехавшим с Северного Кавказа (41%), из Средней Азии (38%). Кроме того, за последние 10 лет заметно выросла неприязнь к трудовым мигрантам с Украины (с 9 до 19%) и Белоруссии (с 8 до 13%).

«Растет негативное отношение к Украине – и неприятие трудовых мигрантов оттуда, увеличивается число тех, кто положительно относится к Грузии, – и растет терпимость к мигрантам из Закавказья», - прокомментировала результаты исследования сотрудник «Левада-центра» Карина Пипия.