Прокурор потребовал для ловца покемонов в храме 3,5 года колонии

Гособвинитель попросил приговорить блогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, к трем с половиной годам колонии общего режима, передает Интерфакс из зала суда. Сам Соколовский свою вину не признает.

Соколовскому инкриминируется девять эпизодов по 282 статье УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), семь - по 148 статье (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также один эпизод по статье 138.1 (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Блогер содержится под домашним арестом.

Напомним, Соколовский был арестован в сентябре 2016 года, после того как он разместил в интернете видеоролик о том, как ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. По данным следствия, всего молодой человек с мая 2013 по сентябрь 2016 года разместил на YouTube девять видео, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды, а также оскорбления чувств верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли "шпионскую" шариковую ручку.