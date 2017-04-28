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Московский листок

Прокурор потребовал для ловца покемонов в храме 3,5 года колонии

Опубликовано 28.04.2017 в разделе комментариев 3

Прокурор потребовал для ловца покемонов в храме 3,5 года колонии

Гособвинитель попросил приговорить блогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, к трем с половиной годам колонии общего режима, передает Интерфакс из зала суда. Сам Соколовский свою вину не признает.

Соколовскому инкриминируется девять эпизодов по 282 статье УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), семь - по 148 статье (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также один эпизод по статье 138.1 (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Блогер содержится под домашним арестом.

Напомним, Соколовский был арестован в сентябре 2016 года, после того как он разместил в интернете видеоролик о том, как ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. По данным следствия, всего молодой человек с мая 2013 по сентябрь 2016 года разместил на YouTube девять видео, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды, а также оскорбления чувств верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли "шпионскую" шариковую ручку.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Что такое "чувства верующих"?
А.Головенко, журналист написал 28.04.2017 12:06
По статье 148 "оскорбление чувств верующих" прокурор потребовал для парня 7 лет
На протяжении последних месяцев я по просьбе журналистов последовательно спрашивал, кто такие "верующие", что такое "чувства верующих" и как они могут оскорбляться весьма авторитетных лиц
- главу Следственного комитета А.Бастрыкина
- предс. Синодального отдела по связям Церкви с обществом и СМИ В.Легойду
- депутата Н.Поклонскую, каковая требует запретить Матильду" из-за этих чувств
Никто журналистскому сообществу насчет этих чувств ничего не ответил. А людей сажают.
На очереди - обращение к Патриарху
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(без названия)
Конченая страна написал 28.04.2017 11:39
Убитое общество. Сколько продлится агония?
И ведь на самом деле к вере это не имеет никакого отношения. Христианская вера в России это не более чем синие купола на спине.
И мусульман теперь в стране уже больше чем христиан. Какой кошмарный гомункулус . И какой ужастный момент истории переживает эта часть суши.
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3.5 года!!!
бивис написал 28.04.2017 11:18
Коррупционерам и убийцам столько не дают... Яркая тому иллюстрация - Васильева и Шавенкова
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