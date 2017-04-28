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Московский листок

Элитные районы Москвы планомерно освобождают от реновации

Опубликовано 28.04.2017 в разделе комментариев 0

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Элитные районы Москвы планомерно освобождают от реновации

Район Якиманка вслед за Хамовниками и Арбатом не войдет в программу реновации, поскольку их жители не высказывают желания переселиться. Об этом заявил РИА "Новости" префект Центрального округа Владимир Говердовский.

По словам Говердовского, в этих трех районах нет площадок для переселения, однако власти готовы вернуться к обсуждению, если люди все же захотят вступить в программу. "Жители однозначно могут быть спокойны, никто никого выселять не будет. Я это заявляю вполне ответственно: мы не рассматриваем включения в программу без соответствующего решения жителей", -подчеркнул префект.

Аналитики уверены, что такое решение власти приняли, поскольку в этих районах одни из самых высоких цен на жилье, практически нет блочных и панельных пятиэтажек, а застройка в самом центре Москвы несет для девелопера дополнительные риски из-за сложных почв и секретных коммуникаций, которые нельзя трогать. Свою роль мог сыграть и состав районов. "Там живет много родственников "уважаемых людей". Чтобы не создавать нагрузку для элитарной публики, решили никого не трогать и просто оставить эти районы в покое", - уверен эксперт.

С другой стороны, в Хамовниках не спешат "расслабляться" в связи с отменой там программы реновации. "Это только начало. Даже внесение этого законопроекта о статусе столицы уже лишило нас части наших денег - уже сейчас рынок вторичного жилья обвалился. Поэтому нельзя останавливаться и сбавлять обороты в нашем деле. Если законопроект вступит в силу, никакие обещания главы управы или префекта не обезопасят нас от сноса. Стоит успокоиться - и года через два наши дома могут запросто оказаться в списках под снос", - пишет в Facebook одна из местных жительниц.

Отмечается, что "бумага о неприкосновенности", которую к тому же еще никто не видел, не будет иметь силы в сравнении с федеральным законом, и исключение из "зоны реновации" будет временным, дабы успокоить активистов. "Мое мнение - лукавят, просто отодвинули на некоторое время. На Шелепихе, а это ЦАО, "свободной земельки" тоже нет, НО, РЕНОВАЦИИ и СНОСУ БЫТЬ!" - пишет еще один участник обсуждения.

Против реновации выступила и депутат Мосгордумы Елена Шувалова, назвав происходящее "грабежом" и поводом для социальных волнений. А муниципальные депутаты готовят общегородской митинг против программы.

Другие районы уже готовятся к переселению - идет выбор площадок под новые дома

В других районах Москвы власти начали постепенно определять площадки для строительства новых домов под переселение.

Главы управ районов Измайлово и Кунцево Венера Юмаева и Дмитрий Чистяков рассказали, что предварительные списки на снос будут сформированы к 15 мая, а до 1 июля будет проводиться голосование по сносу домов среди их жильцов.

Но как должно проходить такое голосование, пока неизвестно. По одним данным, для принятия решения о сносе должны проголосовать "за" 50% жильцов плюс один человек. По другим, требуется "желание большинства - 80–90%". Третьи заявляют, что необходима 100-процентная поддержка жильцов.

Одна из площадок под переселение в Измайлово находится по адресу: Измайловская площадь, 13. Также рассматривается площадка на территории Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

От редакции: Вот смотрите. Ниже есть ссылочки - поставки электричества в ЛНР, обесточенную Киевом, бюджету РФ обойдутся в три миллиарда. Деньги немалые, но "русский мир" всё же... А на реновацию из того же нефтебюджета Путин (идея-то его, напомним) выделяет три с половиной триллиона - ещё один годовой бюджет Москвы. Намечается меж стройкорпорациями, знакомыми со сверхприбылями, невиданный "пиллинг"! Как вы думаете, срабатывает ли тут знаменита формула Маркса - насчёт прибыли, при которой капитал идёт на любые преступления? Ещё как срабатывает - и срабатывает УЖЕ.

Программа эта придумана явно "в пользу бедных" и пострадают тут именно бедные - а наживутся богатые. Это - чёткий классовый заказ. Само собой, в местах компактного проживания элиты, то есть в ЦАО - реновация действовать не будет. А вот рабочие кварталы ждёт буржуйское наступелние нешуточное.Такие органы самоорганизации, как Моссовет, московская организация ОКП - будут перегружены работой с населением. Но что поделаешь: столетие революции власть решила отметить как минимум созданием новой революционной ситуации по новой формуле. Когда верхи хотят слишком многого, а низы хотят совсем другого.

Д.Ч.

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