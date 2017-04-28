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Московский листок

На майских митингах единороссы будут хвалить Путина и агитировать россиян ехать на Дальний Восток

Опубликовано 28.04.2017 в разделе комментариев 2

На майских митингах единороссы будут хвалить Путина и агитировать россиян ехать на Дальний Восток

Центральный исполком «Единой России» разослал во все регионы лозунги, которые партийные активисты должны использовать на праздничных первомайских мероприятий, сообщает "Дождь". По данным издания, список из 36 лозунгов был утвержден на заседании президиума генерального совета еще 21 апреля. Тогда же было принято решение привлечь к участию в празднике депутатов Госдумы, членов Совета федерации и местных парламентариев.

Несколько лозунгов посвящены президенту: «Путин за народ, Россию к успеху он смело ведет!», «Сильный президент – великая страна!». Сообщается и о так называемых «майских указах» Владимира Путина, причем из лозунга следует, что указы выполнены: «Майские указы: сказано – сделано».

Правительства в первомайских лозунгах единороссов нет, хотя партию возглавляет председатель кабинета министров Дмитрий Медведев. Зато есть лозунг, посвященный борьбе с коррупцией: «Честному – хвала, коррупционеру – тюрьма!».

Среди лозунгов – много мобилизующих и объединяющих: «Не страшны нам санкции пока в единстве нация!», «Пока мы едины – мы непобедимы!», «Наши дети: Свободные. Умные. Патриотичные».

Много социальных лозунгов: «Молодым – работу! Пожилым – заботу!», «Народ – за достойный МРОТ!», «Убитые дороги на свалку истории!», «Освободим учителя от бумажного рабства!».

Самый длинный и поэтичный лозунг посвящен Дальнему Востоку: «На Дальнем Востоке хочу я гектар! Возьму и поеду, пока не так стар!».

Издание отмечает, что в региональных отделениях «Единой России» не понимают, почему партийное начальство не дает им самим придумать лозунги, а вынуждает выбирать из спущенных сверху.

По словам заместителя секретаря генсовета «Единой России» Евгения Ревенко, регионам предложена широкая линейка лозунгов, из которых они могут выбрать наиболее подходящие для них. «Предложен набор наиболее актуальных тем: это и борьба с коррупцией, и плохие дороги, и ЖКХ, и безопасность, и президент. Странно было бы выходить с лозунгами прошлого или позапрошлого года. Многое меняется и жизнь вносит свои коррективы», — заявил он.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
А Загонов написал 28.04.2017 12:14
И еще лозунг - "МРОТ тебе в рот!"
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(без названия)
хорошая новость написал 28.04.2017 12:09
Добавлю лозунгов из своей линейки:
"Вова хватит всех взрывать,не желаю воевать";
"Выдать Диме самосвал,что бы на "Платон" пахал";
"Вове-срок,Димону-МРОТ.Можно и наоборот"...
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