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Московский листок

ЦБ понизил ключевую ставку до 9,25%

Опубликовано 28.04.2017 в разделе комментариев 0

ЦБ понизил ключевую ставку до 9,25%

Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,5%, до 9,25% годовых, говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

"Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что в дальнейшем на решение по ставке будет влиять соотношение вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до 40 долларов за баррель) и сценария с ростом нефтяных котировок, дальнейшая динамика инфляции и развитие экономики относительно прогноза.

ЦБ считает, что основным источником инфляционных рисков в ближайшее время может стать возможная волатильность мировых товарных и финансовых рынков в том числе на фоне переговоров об ограничении добычи нефти странами-экспортерами. Это может привести к временному повышению волатильности потоков капитала и валютного курса, оказывая негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания. При этом в сценарии с ростом цен на нефть инфляционные риски будут ниже. Снижению среднесрочных инфляционных рисков также будет способствовать законодательное закрепление бюджетного правила.

 



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