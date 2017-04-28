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Московский листок

Полиция и органы опеки изъяли из российских семей 7,5 тысяч детей за год

Опубликовано 28.04.2017 в разделе комментариев 3

Полиция и органы опеки изъяли из российских семей 7,5 тысяч детей за год

Полицейские совместно с органами опеки изъяли из российских семей порядка 7,5 тысяч детей в 2016 году, передает Интерфакс со ссылкой на начальника управления организации правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства МВД РФ Елену Новосельцеву. По ее словам, это преимущественно совсем маленькие дети. Она отметила, что за три года количество изъятых из семей детей снизилось с 10,5 тыс. до 7,5 тыс.

«Если подростковая преступность уже 15 лет сокращается, причем сокращается очень серьезно, то мы видим рост преступлений в отношении детей, которые совершаются как посторонними, так и родителями и другими законными представителями. Число преступлений, совершаемых родителями, увеличивается каждый год, пострадавших детей — порядка четырех тысяч», — заметила Новосельцева.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
йц написал 28.04.2017 14:37
Впору организовывать движение "Не рожай" или Фонд "Контрацепция в каждый дом"
Тварям надо перекрывать кислород.
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(без названия)
Лис написал 28.04.2017 14:21
Ничего удивительного.При диктатуре богатых тварей от социального расизма в первую очередь страдают именно многодетные семьи.Снижение рождаемости и увеличение смертности в православном концлагере-это и есть защитная реакция людей от произвола "духовных скреп" гундяевско-путинской хунты.
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Это - ювенальная юстиция.
Вадим написал 28.04.2017 14:13
Это - ювенальная юстиция.
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