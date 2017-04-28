Полиция и органы опеки изъяли из российских семей 7,5 тысяч детей за год

Полицейские совместно с органами опеки изъяли из российских семей порядка 7,5 тысяч детей в 2016 году, передает Интерфакс со ссылкой на начальника управления организации правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства МВД РФ Елену Новосельцеву. По ее словам, это преимущественно совсем маленькие дети. Она отметила, что за три года количество изъятых из семей детей снизилось с 10,5 тыс. до 7,5 тыс.

«Если подростковая преступность уже 15 лет сокращается, причем сокращается очень серьезно, то мы видим рост преступлений в отношении детей, которые совершаются как посторонними, так и родителями и другими законными представителями. Число преступлений, совершаемых родителями, увеличивается каждый год, пострадавших детей — порядка четырех тысяч», — заметила Новосельцева.