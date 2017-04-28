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Московский листок

Укронацисты проявили ретроспективную солидарность с российским царизмом

Опубликовано 28.04.2017 в разделе комментариев 4

позор харьков укронацизм декоммунизация монархизм царизм
Укронацисты проявили ретроспективную солидарность с российским царизмом

В Харькове нацисты уничтожили мемориальную доску казненному за покушение на царя рабочему Степану Халтурину, которую не удалось ликвидировать легальным путем. Полиция сделала вид, что ничего не произошло.

В Одессе, где местные власти вернули названия улицам Бабушкина и Белинского, у силовиков настоящая истерика. Ни расстрелянный в 1906 году рабочий-революционер, ни выдающийся литературный критик не подпадают под статьи "закона о декоммунизации", однако прокуратура возбудила по факту отмены переименования дело о "коммунистической пропаганде".

Украинские власти и украинские правые показали себя преданными наследниками русского царизма, против которого боролись эти люди.

И кто после этого истинный враг, а кто друг Российской империи, тюрьмы народов - недоумки необандеровцы или товарищ Халтурин и большевики?

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Дмитрий..г..Запорожье написал 28.04.2017 15:15
Все что связано с кацапорылыми макаками вообще и с кацапомойкой в частности должно быть уничтожено,как и сама кацапомойка и населяющие ее кацапорылые макаки.Или как говорят у нас в ЕС..проект кацапомойка должен быть закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос должен быть решен окончательно.
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(без названия)
йй-77-йй написал 28.04.2017 14:42
Неплохой ролик про жыда Шапиру (так называемого "журналиста Соловьева") - http://tabloid.one/gfp7qxxkseie
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Не передергивайте
За Веру, Царя и Отечество! написал 28.04.2017 14:30
Саложопые снесли Халтурина за то что русский, а не за то, что на Императора покушался. И Ленина то же самое, сносили как русского, а не как коммуниста. Еще и Кутузова сносили. Какое им дело до наших разборок, мы для них все "кацапы".
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Да здравствует пролетарский интернационализм!!!
Лис написал 28.04.2017 14:28
"Разделяй и стравливай"-любимая забава богатых тварей.Нацистский Киев и власовский Кремль-одного поля ягодки.
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