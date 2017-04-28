Укронацисты проявили ретроспективную солидарность с российским царизмом

В Харькове нацисты уничтожили мемориальную доску казненному за покушение на царя рабочему Степану Халтурину, которую не удалось ликвидировать легальным путем. Полиция сделала вид, что ничего не произошло.
В Одессе, где местные власти вернули названия улицам Бабушкина и Белинского, у силовиков настоящая истерика. Ни расстрелянный в 1906 году рабочий-революционер, ни выдающийся литературный критик не подпадают под статьи "закона о декоммунизации", однако прокуратура возбудила по факту отмены переименования дело о "коммунистической пропаганде".
Украинские власти и украинские правые показали себя преданными наследниками русского царизма, против которого боролись эти люди.
И кто после этого истинный враг, а кто друг Российской империи, тюрьмы народов - недоумки необандеровцы или товарищ Халтурин и большевики?
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Дмитрий..г..Запорожье написал 28.04.2017 15:15
йй-77-йй написал 28.04.2017 14:42
За Веру, Царя и Отечество! написал 28.04.2017 14:30
Лис написал 28.04.2017 14:28