В Харькове нацисты уничтожили мемориальную доску казненному за покушение на царя рабочему Степану Халтурину, которую не удалось ликвидировать легальным путем. Полиция сделала вид, что ничего не произошло.

В Одессе, где местные власти вернули названия улицам Бабушкина и Белинского, у силовиков настоящая истерика. Ни расстрелянный в 1906 году рабочий-революционер, ни выдающийся литературный критик не подпадают под статьи "закона о декоммунизации", однако прокуратура возбудила по факту отмены переименования дело о "коммунистической пропаганде".

Украинские власти и украинские правые показали себя преданными наследниками русского царизма, против которого боролись эти люди.

И кто после этого истинный враг, а кто друг Российской империи, тюрьмы народов - недоумки необандеровцы или товарищ Халтурин и большевики?

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