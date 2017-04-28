Парнасовец Мальцев освободился, отсидев 15 суток за участие в антикоррупционном митинге

Оппозиционер Вячеслав Мальцев, 14 апреля арестованный на 15 суток, вышел на свободу, об этом сообщается в его видеоблоге Periscope.

Мальцева встречали несколько десятков сторонников. Они пришли с воздушными шариками в шесть часов утра к воротам спецприемника, несмотря на дождь.

Оппозиционер рассказал, что у него бодрое настроение, а во время ареста он преимущественно читал, в частности работы В. И. Ленина. "Государство и революция" прочел, "Апрельские тезисы", - уточнил Мальцев. В первую очередь, по его словам, он намерен побыть с семьей и выйти в вечерний эфир со своей программой "Артподготовка". "Я сидел в той камере, в которой сидел Навальный. Камера N5", - рассказал он.

После этого Мальцев пришел на эфир канала "Навальный LIVE‏", который ведет политик Алексей Навальный, об этом сообщил в Twitter его соратник Николай Ляскин.

Мальцева задержали в Саратове 13 апреля, взломав при этом дверь в квартиру, после чего у него случился сердечный приступ. Несмотря на это, его на носилках погрузили в самолет и перевезли в Москву.

14 апреля Тверской суд Москвы арестовал Мальцева на 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП) во время антикоррупционного митинга "Он нам не Димон", прошедшего в Москве 26 марта. Протестные акции прошли в тот день во многих городах России, в своем большинстве несанкционированные, поэтому полицейские задержали на них довольно много людей.

Многим задержанным выписывали штрафы, некоторых посадили под административный арест на срок в среднем 10-15 суток, а четверым задержанным в Москве вменяют применение насилия в отношении представителя власти - по этой статье им грозит до пяти лет заключения. Сегодня, 28 апреля, уголовные дела Юрия Кулия и Станислава Зимовца выделили в отдельные производства, в отношении Александра Шпакова и Андрея Косых расследование продолжается.

Тем временем адвокат обвиняемого по делу о нападении на полицейских во время протестной акции в Москве 26 марта Станислава Зимовца рассказала о нарушениях в ходе следствиях. По словам Светланы Сидоркиной, адвокат по назначению, который изначально представлял интересы ее клиента, уговорил Зимовца дать признательные показания.

"Особенность этого дела заключается еще и в том, что следственные действия были проведены слишком интенсивно. Станислава вывозили из СИЗО в шесть утра и приводили обратно поздно ночью. При этом в СК он сидел до обеда, до двух-трех часов дня, и ждал начала допроса", - рассказала Сидоркина "Медузе".

По ее словам, в эти дни Зимовец был сильно вымотан морально и физически, не высыпался. В таком состоянии, как подчеркивает Сидоркина, его заставляли участвовать в следственных действиях. "Зимовец рассказал, что говорил адвокату и следователям, что устал, не может участвовать в следственных действиях, не может разобраться, что за документы ему дают подписывать", - пояснила она.

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