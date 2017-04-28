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Московский листок

В Забайкалье и Иркутской области горят уже не только леса, но и дома

Опубликовано 28.04.2017 в разделе комментариев 0

пожары иркутск забайкалье леса
В Забайкалье и Иркутской области горят уже не только леса, но и дома

Вследствие неконтролируемых палов сухой травы в Иркутской области сгорело более 50 домов и дачных строений, переходы огня на жилые строения и дачи зафиксированы в Красноярском крае, а в Забайкалье площадь лесных пожаров возросла втрое.

Стихийные палы сухой травы спровоцировали массовые возгорания строений, в том числе жилых домов и дачных домиков, в трех районах Иркутской области, сообщает сайт Главного управления МЧС РФ по региону.

"Следствием неконтролируемых пожогов сухой травы и мусора в условиях чрезвычайной пожароопасности и сильного ветра стали возгорания 35 различных строений в населенных пунктах Заларинского, Зиминского, Черемховского и других районов Иркутской области", - сообщает управление. В числе основных причин пожаров указаны возгорание от окурков, выброшенных из окна автомобиля или поезда, оставленные на природе костры и просто баловство.

"Вчера у нас выгорело 20 строений, в том числе пять жилых домов в селе Артель Первого мая (Заларинский район). Сегодня восемь домов сгорело в поселке Вершина Аларского района и два дома в городе Черемхово", - рассказал "Интерфаксу" начальник ГУ МЧС России по региону Валентин Нелюбов.

В "Авиалесохране" уточняют, что дома загорелись в результате перехода огня от поджога сухой травы на покосе вблизи Ивановки, а шпалы на машинной станции в Вихоревке близ Братска загорелись, потому что были незаконно сложены на территории лесного фонда, где действовал лесной пожар.

Кроме того, пожар полностью уничтожил садоводство "Ромашка" в Зиминском районе. "Сгорело 20 летних домиков и другие строения", - рассказали агентству в пресс-службе МЧС. Погибших и пострадавших нет. Чтобы не допустить распространения огня на соседние дачные поселки, территорию горящего садоводства опахали.

"Причина - безалаберность, бесхозяйственность, безответственность. Все наши подразделения работают в две смены, но угнаться за каждым палом травы мы не можем", - посетовал Нелюбов.

Площадь пожаров в Иркутской области за 26-е и 27 апреля составила около 50 тысяч га, сообщает "Авиалесохрана".

Ранее областное правительство также указывало, что несанкционированные палы сухой растительности - основная причина лесных пожаров этой весной в регионе.

В Красноярском крае поджоги сухой травы также доставляют неприятности. За последние сутки в трех районах региона горели строения в пяти населенных пунктах. В результате пожаров без жилья остались несколько человек, сообщает сайт ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В Манском районе в деревне Белогорка пострадало около 10 дачных домов. Во время возгораний в поселке находились люди, девять человек обратились с просьбой о временном размещении. Также загорелись постройки в поселках Березовка и Александровка Шарыповского района и в Больших Ключах Рыбинского района.

Во всех случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В Забайкалье площадь пожаров возросла за день почти в три раза

В Забайкальском крае в течение дня 28 апреля общая площадь лесных пожаров увеличилась почти в три раза - до 643 га, сообщает сайт регионального Министерства природы. По данным на 17:00 местного времени (11:00 по Москве), зарегистрировано 10 действующих пожаров общей площадью 640 га в Кыринском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Хилокском, Карымском, Красночикойском и Читинском районах.

Кроме того, лесной пожар в Карымском районе близ населенного пункта Нарын-Талача локализован на общей площади 3 га. Угрозы населенным пунктам нет.

По состоянию на восемь утра этого же дня площадь пожаров в Забайкалье составляла 219,5 га, из них площадь четырех действующих очагов - 207,5 га и трех локализованных - 12 га. На тушении задействовано 311 человек и 69 единиц техники.

Режим чрезвычайной ситуации действует в регионе с 4 апреля.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин со ссылкой на данные Рослесхоза 24 апреля сообщал, что в этом году ситуация с лесными пожарами в российских регионах сейчас хуже, чем год назад. Рослесхозом признаны не готовыми к пожароопасному сезону 30 из 83 субъектов РФ, среди них традиционные "передовики" - Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область.

Весной и летом прошлого года лесные пожары бушевали во многих регионах страны. По данным Рослеса, в пятерку наиболее проблемных в этом плане субъектов вошли Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, Якутия и Ямало-Ненецкий автономный округ, на долю которых пришлось более трети от общей площади лесных пожаров в стране. В четырех субъектах - Иркутской области, Бурятии, ЯНАО и Коми - вводился режим чрезвычайной ситуации. 

Основной причиной возникновения лесных пожаров в Рослесе называли антропогенный фактор. В ведомстве отмечали, что весной 2016 года 65% пожаров возникало по вине граждан, а в летний период ситуация осложнялась погодными условиями: от гроз возникло 50% пожаров и столько же - из-за человеческого фактора.

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