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Московский листок

В сырьевую империю едут очередные честные мощи - чудеса творить

Опубликовано 28.04.2017 в разделе комментариев 3

религия рпц
В сырьевую империю едут очередные честные мощи - чудеса творить

С 21 мая по 28 июля 2017 года состоится принесение части мощей святителя Николая Чудотворца, хранящихся в папской базилике города Бари (Италия), в Русскую православную церковь. Об этом сообщил журналистам глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

"Это является уникальным событием за все 930 лет пребывания честных мощей в Бари, в течение которых они никогда не покидали города", - сказал митрополит.

Он уточнил, что принесение мощей станет результатом договоренности между папой Франциском и патриархом Кириллом по итогам их исторической встречи в Гаване 13 февраля 2016 года.

"Каждый год сотни верующих Московского патриархата прибывают в Бари, чтобы поклониться честным мощам великого угодника Божия. Однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы. Папа Римский Франциск и патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеются, что молитва у чудотворных мощей святителя послужит укреплению веры в сердцах людей", - сказал митрополит.

Напомним, последнее такое счастье пообщаться с мощами - выпадало РФ в марте 2015-го. Очередную христианскую "святыню" — икону «Пояс Пресвятой Богородицы» — доставили на один день в Москву. Доставку иконы организовал Фонд святого апостола Андрея Первозванного, Центр национальной славы и подворье Патриарха Московского и всея Руси — храм Всех святых в земле Российской просиявших.

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Всего комментариев к статье: 3
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"духовные" скрепы - на конвейер!
Григорьич написал 28.04.2017 16:38
"Однако, тенденция", как заметил персонаж советских анекдотов. И это не удивительно. Религиозный догматизм не сулит разнообразия.
Как и любой другой догматизм.
"Карусель, говорю, получается..."
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(без названия)
Дед Пахом написал 28.04.2017 16:09
Я бы на месте Патриарха пошел дальше и объявил мощи Николая мощами Христа!
А докажите, что это не так!
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(без названия)
мощи - чудеса творить написал 28.04.2017 16:03
На счет чудесотворчества. Статистика ведется? Коммунисты , вам и карты в руки.
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