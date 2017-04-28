Слюняев-Албин позвал Навального на стройку и готов с ним вместе поработать лопатой

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в ответ на обвинения оппозиционера Алексея Навального, касающиеся завышенной стоимости стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове предложил ему работу на стройке Петербурга. Об этом чиновник написал на своей официальной странице в Facebook и в Telegram.

В своем посте вице-губернатор называет Навального "мелким прохиндеем из "Кировлеса", "брехливым автором с загребущими руками и немигающим взглядом", "персонажем сомнительной креативности".

"Знаешь, Леха, тебе бы взять лопату в руки, бетонной пылью подышать, на настоящей большой стройке поработать - тогда и поймешь, что почем в этой жизни и сколько времени, сил, таланта, трудолюбия изыскателей, проектировщиков, инженеров, рабочих необходимо вложить, чтобы построить самый современный в России стадион с выкатным полем и раздвижной кровлей или метро, мост, дорогу, школу, больницу, жилой дом. Приезжай, мы много строим в нашем любимом городе Санкт-Петербурге, готов рекомендовать тебя на производственную практику. Сам тебе направление подпишу! А то все митинги, интервью, камеры, телевизоры… Сделай хоть что-нибудь полезное для страны своими руками или головой", - написал Албин.

"Или другой вариант: возьми свои "волшебные 328 рублей" и купи билет на футбол. <&hellip> Приходи, Леха, 7 мая на матч "Терек" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Только предупреди обязательно о посещении объекта, дадим тебе сопровождающих, все-таки 285 тысяч квадратных метров площадей и 127 инженерных систем (самый технически сложный объект последних десятилетий в городе), охранников тебе дадим, во избежание неприятностей - рабочие и инженеры за твое вранье про стадион могут "селфи" набить", - добавил чиновник. (По подсчетам Навального, именно 328 рублей каждый житель страны отдал на строительство стадиона.)

В ролике Навального о "Зенит-Арене", опубликованном 27 апреля, оппозиционер рассказывает, что на строительство стадиона было потрачено 48 миллиардов рублей, а не 43, как заявляли чиновники. Также Навальный указывает на множественные недоделки, в том числе протекающую крышу, неработающий механизм выдвижного поля, отходящие от него куски газона, и причиной всего этого, по мнению оппозиционера, является коррупция.

Напомним, накануне, 27 апреля, возле офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве на Навального напали и облили его зеленкой, повредив глаз. Оппозиционеру пришлось вызвать скорую помощь, которая увезла его в больницу. Там ему поставили диагноз "химический ожог правого глаза".

- Нет, Слюняев-Албин, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - говорить-то умеет очень уверенно так, в литературе человек искушённый, Лермонтова в подлиннике даже читал, вот только говорить это одно, а строить это другое, и то, что смета на строительство этой несчастной арены (которая станет ненужной сразу после ЧМ-2018) растёт и растёт, а Албин её не сдаёт и не сдаёт, говорит, скорее, о том, что самому "подПолтавченке" пора брать в руки кайло или лопату и ехать уже на другие стройки, в системе ФСИН - делиться своим огромным опытом, который ещё в Минрегионе так пригодился, что министерство пришлось разогнать поганой метлой, так ведь разогнанные - всплывают, как то самое...

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