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Московский листок

"Прецедент Дадина" не нашёл понимания в правительстве Медведева

Опубликовано 28.04.2017 в разделе комментариев 0

протест фемида медведев реакция
"Прецедент Дадина" не нашёл понимания в правительстве Медведева

Правительство РФ дало отрицательный отзыв на внесенный в Госдуму законопроект об отмене статьи 212.1 УК РФ об уголовном преследовании за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, демонстрации или пикетирования, по которой был осужден активист Ильдар Дадин. 

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - цитирует ТАСС отзыв кабмина на законодательную инициативу, внесенную в нижнюю палату 6 февраля депутатами из фракции ЛДПР. 

Свое решение правительство Дмитрия Медведева обосновало "отсутствием в законопроекте каких-либо статистических данных, подтверждающих необходимость внесения предполагаемых изменений в Уголовный кодекс РФ". Кроме того, кабмин ссылается на решение Конституционного суда РФ, который "не нашел оснований для признания статьи 212.1 противоречащей Конституции РФ". 

Вместе с тем, согласно решению КС, федеральный законодатель правомочен внести в соответствующую норму изменения, "направленные на уточнение нормативных оснований привлечения к уголовной ответственности за предусмотренное статьей преступление и мер наказания за его совершение", отмечается в отзыве.

Правительство РФ дало отрицательный отзыв на внесенный в Госдуму законопроект об отмене статьи 212.1 УК РФ об уголовном преследовании за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, демонстрации или пикетирования, по которой был осужден активист Ильдар Дадин. 

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - цитирует ТАСС отзыв кабмина на законодательную инициативу, внесенную в нижнюю палату 6 февраля депутатами из фракции ЛДПР. 

Свое решение правительство Дмитрия Медведева обосновало "отсутствием в законопроекте каких-либо статистических данных, подтверждающих необходимость внесения предполагаемых изменений в Уголовный кодекс РФ". Кроме того, кабмин ссылается на решение Конституционного суда РФ, который "не нашел оснований для признания статьи 212.1 противоречащей Конституции РФ". 

Вместе с тем, согласно решению КС, федеральный законодатель правомочен внести в соответствующую норму изменения, "направленные на уточнение нормативных оснований привлечения к уголовной ответственности за предусмотренное статьей преступление и мер наказания за его совершение", отмечается в отзыве.

Теперь законопроект вряд ли примут, подозревает пресса 

Отрицательный отзыв правительства означает, что законопроект с высокой долей вероятности не будет принят, полагает Русская служба ВВС. 

По мнению авторов законопроекта, "формальным основанием для назначения наказания по статье 212.1 УК РФ является лишь факт неоднократного нарушения положений статьи 20.2 КоАП РФ безотносительно к тому, кем - участником или организатором публичного мероприятия - эти нарушения допущены". 

"Очевидно, что формулировка статьи 212.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность лица, которое уже понесло ответственность в порядке, установленном КоАП РФ, - указали либерал-демократы. - В статье 50 Конституции Российской Федерации содержится запрет повторного наказания за один проступок: "Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление". 

"Однако степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание. В результате моральные и политические издержки принятия такого решения оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности", - указывали разработчики. 

В качестве прецедента они ссылались на дело Дадина, который стал первым и пока единственным осужденным на реальный срок по этой статье. 

10 февраля 2017 года КС РФ постановил, что статья 212.1 УК РФ не противоречит Конституции, но требует изменения. После решения КС РФ, заявившего о необходимости пересмотра приговора Дадину, Верховный суд (ВС) России 22 февраля возобновил производство по делу и отменил приговор, закрыв дело за отсутствием состава преступления и признав за Дадиным право на реабилитацию. 26 февраля активист вышел на свободу. 

В конце февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что вопрос об отмене статьи о нарушении правил проведения митингов будет рассмотрен. До этого исключить статью 221.1 из УК призывали глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. 

Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев заявлял, что согласен с инициативой о декриминализации статьи 212.1 УК РФ. В Министерстве юстиции также заявили о готовности разработать поправки в эту статью. По закону "О Конституционном суде РФ" правительство РФ не позднее шести месяцев после опубликования постановления КС вносит в Госдуму проект федерального закона о внесении изменений в закон, положения которого являлись предметом рассмотрения.

Заключённых всё больше, тюрем не хватает

Между тем, после недавнего заявления ФСИН о том, что в России сейчас рекордно малое число заключенных, европейские эксперты пришли к иным выводам. Согласно подсчетам специалистов Лозаннского университета, в России больше всего заключенных на душу населения среди европейских стран, и большинство осужденных сидят за убийства, сообщает РБК со ссылкой на копию ежегодного доклада о состоянии тюрем в странах - членах Совета Европы. 

На каждые 100 тысяч россиян приходится 432 заключенных, и это самый высокий показатель среди европейских стран. Авторы исследования анализировали данные за сентябрь 2015 года. В России в это время было 642,5 тысячи заключенных, пятая часть которых были арестованы на время следствия, а остальные - осуждены. 

На втором месте после России идет Литва, однако у нее заключенных в 1,5 раза меньше - 277 на 100 тысяч человек. В среднем по европейским странам этот показатель равен 139 арестованным. 

Отметим, в России бывало и хуже: в 2008 году число заключенных составляло 625 человек на 100 тысяч. 

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