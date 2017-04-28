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Московский листок

Бортников "заработал" за кризисный год больше Медведева и Путина

Опубликовано 28.04.2017 в разделе комментариев 0

фэсбы классоваяненависть
Бортников "заработал" за кризисный год больше Медведева и Путина

Наибольший доход за 2016 году в руководстве Федеральной службы безопасности задекларировал директор спецслужбы Александр Бортников.

Как следует из опубликованных на сайте спецслужбы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера высших должностных лиц ФСБ, А.Бортников задекларировал в прошлом году 11 млн. 381 тыс. 460 рублей. В его собственности также находится квартира площадью 99 квадратных метров.

Среди заместителей директора ФСБ наибольший доход задекларировал заместитель директора ФСБ Евгений Зиничев, сумма, заработанная им, составила 8 млн. 119 тыс. 718 рублей.

В сведениях отмечается, что эта сумма включает в себя стоимость проданной Е.Зиничевым квартиры.

Руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов в прошлом году заработал 5 млн. 897 тыс. 357 рублей.

Первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов задекларировал за 2016 год доход в сумме 6 млн. 181 тыс. 967 рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках традиционной кампании обнародовали декларации о своих доходах и имуществе. 

Согласно документу на сайте правительства, Медведев за 2016 год заработал 8,587 млн руб. Это на 2% меньше, чем годом ранее, отмечает РБК. 

Как сообщает сайт Кремля, доход президента за 2016 год составил 8,858 млн рублей - то есть Путин заработал примерно на 300 тысяч больше, чем Медведев.

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