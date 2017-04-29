Президент в России не Путин, а Набиуллина

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых с 9,75% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

С точки зрения оживления экономики, в первую очередь реального сектора, решение несерьезное: рентабельность большинства отраслей обрабатывающей промышленности не превышает 5%. Индустриализацию и модернизацию можно реализовать, снабжая такие отрасли средствами по ставкам не выше 3-4% - так считает Сергей Глазьев, академик и советник президента. Разумеется, при ставке в 9,25% ни о каких 4 процентах по кредиту и думать нечего. Российские банки как были, так и останутся самыми дорогими в мире.

25 апреля на встрече с бизнесменами Ярославской области президент Владимир Путин пообещал надавить на курс рубля. По его словам, правительство не заинтересовано в чрезмерном укреплении российской валюты.

Но рубль после локального снижения перешел к росту к доллару и евро на решении ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых.

Так к чему приведет снижение ключевой ставки ЦБ? Теоретически при увеличении процентной ставки курс валюты обычно растёт. Это связано с тем, что деньги становятся дороже. Обратный процесс происходит при снижении ключевой ставки. На рынок попадает много свободных рублей и они дешевеют.

Однако в реальности часто все происходит наоборот. Если ори­ен­ти­ро­вать­ся на ис­то­ри­че­ские дан­ные, то ста­но­вит­ся ясно, что ре­ше­ние ЦБ о сни­же­нии став­ки ре­фи­нанси­ро­ва­ния в боль­шин­стве слу­ча­ев вы­зы­ва­ет рост рубля по от­но­ше­нию к дол­ла­ру США и евро. Рубль становится более привлекательным, и это увеличивает спрос на него. Причем доступность рубля явно оказывается ниже, чем спрос на него - мы уже много лет живем в недомонетизированной экономике.

По существу получается, что президент, ориентируясь на консулитации своего советника, дает четкое задание Центробанку, который, в свою очередь, выполняет его с точностью до наоборот.