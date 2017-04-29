Президент в России не Путин, а Набиуллина

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых с 9,75% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.
С точки зрения оживления экономики, в первую очередь реального сектора, решение несерьезное: рентабельность большинства отраслей обрабатывающей промышленности не превышает 5%. Индустриализацию и модернизацию можно реализовать, снабжая такие отрасли средствами по ставкам не выше 3-4% - так считает Сергей Глазьев, академик и советник президента. Разумеется, при ставке в 9,25% ни о каких 4 процентах по кредиту и думать нечего. Российские банки как были, так и останутся самыми дорогими в мире.
25 апреля на встрече с бизнесменами Ярославской области президент Владимир Путин пообещал надавить на курс рубля. По его словам, правительство не заинтересовано в чрезмерном укреплении российской валюты.
Но рубль после локального снижения перешел к росту к доллару и евро на решении ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых.
Так к чему приведет снижение ключевой ставки ЦБ? Теоретически при увеличении процентной ставки курс валюты обычно растёт. Это связано с тем, что деньги становятся дороже. Обратный процесс происходит при снижении ключевой ставки. На рынок попадает много свободных рублей и они дешевеют.
Однако в реальности часто все происходит наоборот. Если ориентироваться на исторические данные, то становится ясно, что решение ЦБ о снижении ставки рефинансирования в большинстве случаев вызывает рост рубля по отношению к доллару США и евро. Рубль становится более привлекательным, и это увеличивает спрос на него. Причем доступность рубля явно оказывается ниже, чем спрос на него - мы уже много лет живем в недомонетизированной экономике.
По существу получается, что президент, ориентируясь на консулитации своего советника, дает четкое задание Центробанку, который, в свою очередь, выполняет его с точностью до наоборот.
|
|