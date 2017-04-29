Ласкаво просимо - тiльки заборонено

Украина показала в официальном проморолике «Евровидения-2017» усадьбу «Ласточкино гнездо», расположенную на южном берегу Крыма. Видео опубликовано на странице Украинского кризисного медиа-центра в Facebook. В ходе 30-секундного видео рыжеволосая девочка поет песню, оказываясь в разных украинских городах и деревнях, а также в Крыму.

Россию на конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова. Однако СБУ запретила ей въезд на территорию страны из-за того, что в 2015 году певица выступала на концерте в Крыму.

- Если Крым по-прежнему Украина, то почему певица, посетившая его, не может теперь посетить и остальную украинскую территорию? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Сами же предлагают промо-ролик для Евровидения, приглашают к себе на Украину, "Come to Ukraine", поет рыжая девочка, в том числе и в Крым, а потом накладывают санкции. Как бы желание понятно - лишний раз показать всему свету, что они считают Крым своей территорией. Использовать Евровидение в своих политических целях. Для современной Украины это нормально. Для всех остальных нет, а им можно... Они и прошлый конкурс выиграли с песней, которая не могла вообще участвовать в конкурсе - во-первых, это сугубо политическа псеня, а во вторых на конкурсе Евровидения исполнялась далеко не впервые. Но украинцам можно всё: заплывать за буйки, стоять под стрелой, переходить на красный свет... Возвращаясь к Самойловой - все дело в отметке в паспорте, точнее ее отсутствии. Но в аэропорту Симферополя нет пограничного контроля со стороны Украины! Виная в том разве Самойловой, что украинские структуры вежливо попросили с полуострова, причем именно те люди, которые там живут. Нет украинских пограничников и в порту Керчи, если ехать паромом. Может кто и с удовольствием поставил бы там отметку, но не у кого! Есть, конечно, вариант въехать через Чонгар, там украинский пост имеется. Но чтобы попасть к нему, нужно сначала где-то въехать на территорию Украины. И вот вы въезжаете, допустим, в Казачьей Лопани, вас спрашивает пограничник о цели въезда "вукраину", и вы честно отвечаете - желаю посетить Ялту, посмотреть Ласточкино гнездо, как в ролике! Вот на спор - впустят вас на суверенную территорию Украины или нет? А вы ведь честно хотели исполнить дурацкий украинский закон! Ну а если у вас нет другого выхода, в чем же ваше преступление? Или 2,5 миллиона жителей Крыма должны теперь жить как в резервации, ни туда, ни оттуда? Естественно на такие дурацкие требования и реакция может быть только одна - покрутить пальцем у виска. Когда-то Крым принадлежал Греции, потом Византии, потом Турции - да мало ли кому... Но что-то пока ни византийцы, ни киммерийцы никаких претензий не предъявляют. Со временем и украинцы исчезнут со своими претензиями...