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Московский листок

Ласкаво просимо - тiльки заборонено

Опубликовано 29.04.2017 в разделе комментариев 5

украина евровидение

Украина показала в официальном проморолике «Евровидения-2017» усадьбу «Ласточкино гнездо», расположенную на южном берегу Крыма. Видео опубликовано на странице Украинского кризисного медиа-центра в Facebook. В ходе 30-секундного видео рыжеволосая девочка поет песню, оказываясь в разных украинских городах и деревнях, а также в Крыму.

Россию на конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова. Однако СБУ запретила ей въезд на территорию страны из-за того, что в 2015 году певица выступала на концерте в Крыму.

- Если Крым по-прежнему Украина, то почему певица, посетившая его, не может теперь посетить и остальную украинскую территорию? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Сами же предлагают промо-ролик для Евровидения, приглашают к себе на Украину, "Come to Ukraine", поет рыжая девочка, в том числе и в Крым, а потом накладывают санкции. Как бы желание понятно - лишний раз показать всему свету, что они считают Крым своей территорией. Использовать Евровидение в своих политических целях. Для современной Украины это нормально. Для всех остальных нет, а им можно... Они и прошлый конкурс выиграли с песней, которая не могла вообще участвовать в конкурсе - во-первых, это сугубо политическа псеня, а во вторых на конкурсе Евровидения исполнялась далеко не впервые. Но украинцам можно всё: заплывать за буйки, стоять под стрелой, переходить на красный свет... Возвращаясь к Самойловой - все дело в отметке в паспорте, точнее ее отсутствии. Но в аэропорту Симферополя нет пограничного контроля со стороны Украины! Виная в том разве Самойловой, что украинские структуры вежливо попросили с полуострова, причем именно те люди, которые там живут. Нет украинских пограничников и в порту Керчи, если ехать паромом. Может кто и с удовольствием поставил бы там отметку, но не у кого! Есть, конечно, вариант въехать через Чонгар, там украинский пост имеется. Но чтобы попасть к нему, нужно сначала где-то въехать на территорию Украины. И вот вы въезжаете, допустим, в Казачьей Лопани, вас спрашивает пограничник о цели въезда "вукраину", и вы честно отвечаете - желаю посетить Ялту, посмотреть Ласточкино гнездо, как в ролике! Вот на спор - впустят вас на суверенную территорию Украины или нет? А вы ведь честно хотели исполнить дурацкий украинский закон! Ну а если у вас нет другого выхода, в чем же ваше преступление? Или 2,5 миллиона жителей Крыма должны теперь жить как в резервации, ни туда, ни оттуда? Естественно на такие дурацкие требования и реакция может быть только одна - покрутить пальцем у виска. Когда-то Крым принадлежал Греции, потом Византии, потом Турции - да мало ли кому... Но что-то пока ни византийцы, ни киммерийцы никаких претензий не предъявляют. Со временем и украинцы исчезнут со своими претензиями...



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Всего комментариев к статье: 5
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Красивая девочка и красивый ролик
Ллларии написал 29.04.2017 01:11
А ублюдки пропадут все со временем. Барашка прав и он будет из первых
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(без названия)
Дмитрий..г..Запорожье написал 29.04.2017 01:06
орп
Мне то это зачем писать?Объясни это своим кацапорылым соотечественникам,которые возмущаются тем,что их в Украину не пускают.
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Re: Для этого надо въезжать на временно оккупированные территории через Херсонскую
орп написал 29.04.2017 00:59
А зачем, Дима?
Ведь можно просто не въезжать никогда не временно потерявшую рассудок территорию. Просто забыть, что есть такая.
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рЫдактору
Дмитрий..г..Запорожье написал 29.04.2017 00:57
Относительно...Со временем и украинцы исчезнут со своими претензиями...,то пока все прогрессивное человечество усиленно работает на закрытием проекта Р.Ф.Как там пишет Ваш соавтор Калашников....дворцовый переворот под прикрытием массовых уличных протестов. Путина либо устраняют физически, либо выдают в Гаагу. Новая власть идет на капитуляцию перед Западом и сдает ему ядерные арсеналы. Начинается показательный процесс русской денацификации и мягкого раздела на протектораты с превращением РФ в бессильную конфедерацию де-факто независимых Европейской России, Сибири и Дальнего Востока ..,а вот Украине как раз в борьбе с агрессорами и захватчиками помогают.Да еще и как.Такого притока инвестиций и технологий не было и во времена СССР.Ибо скорее всего именно Украина(как бы нам этого не хотелось)будет выполнять роль надзирателя над тем,что будет твориться на обломках Р.Ф.На на юго востоке.европейской части так точно.
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рЫдактору
Дмитрий..г..Запорожье написал 29.04.2017 00:48
Потому что Крым временно оккупированная территория и посещение оккупированных территорий возможно только
в соответствии с правилами установленными для этого в Украине.Для этого надо въезжать на временно оккупированные территории через Херсонскую область.И выезжать тем же путем.Тогда не будет проблем с посещением Украины.
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