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Московский листок

"Старт дает Москва". Реновация как заговор против Путина. Или заговор Путина

Опубликовано 03.05.2017 в разделе комментариев 1

путин выборы реновация
"Старт дает Москва". Реновация как заговор против Путина. Или заговор Путина

Сначала о сути реновации. Зачем вдруг именно сейчас потребовалось расселять пятиэтажки? Они бы еще постояли. А тут сразу полтора миллиона расселенцев только в одной Москве и бог знает сколько по всей России.

Мнения разделились - одни говорят грабеж, другие - предвыборный ход Путина. 

Как всегда, правы и те, и другие, но главное не в этом.

Стройкомплекс устроен по принципу пирамиды. Строительство новых домов кредитуется под будущие продажи, пока продается уже построенное, кредитуется новое строительство - но уже дороже, потому что прибыль должны иметь и строители, и банки, и много кто еще. Отсюда неизбежный постоянный рост цен на жилье и столь же постепенная инфляция. Стройкомплекс очень большой, в Москве в нем постоянно и косвенно трудится каждый третий. Это, вероятно, самая большая часть экономики. И остановиться уже нельзя - пирамида рухнет.

То, что стройкомплекс Москвы - это пирамида, подверждено Мосгорсудом, причем председателем суда Егоровой в деле Ресина против меня еще в конце 90-х. "Пирамидальность" стройкомплекса оспаривалась, но так оспорена и не была. Считайте доказанным фактом.

Но невозможно продать больше жилья, чем живет людей в стране. И невозможно постоянно только повышать и повышать цены.

Второе уже достаточно давно пришло к тупику - цены уже не первый год снижаются, и снизились бы куда сильней, но их еще пытаются придерживать - для чего, будет ясно позже.

Рынок стоит. Предложение есть, спроса нет. Но стоят и цены - в надежде, что по завышенным "прайсам" можно будет продать это государству.

Государство совсем не против. Во-первых, продажи по завышенным ценам обогащают не только застройщиков, но и чиновников, которые выступают от лица государства. А во вторых есть и государственный интерес - если не будет продаж, стройкомплекс рухнет, и это будет реальная катастрофа. Представьте каждого третьего работающего, ставшего в миг безработным...

Но мелкие госзакупки, вроде приобретения еще украинских неликвидов администрацией Севастополя под программу расселения ветхого и аварийного жилья (люди, кстати, переселяться часто не хотят, но их активно понуждают) - проблемы не решают. Двести, триста квартир... А тут, чтобы пирамида не обрушилась, надо снести и отстроить заново половину города!

И вот Москва дает старт - принудительное расселение сразу 1,6 миллионов горожан. Не важно, что там у вас за пятиэтажка, нужно или нет это жильцам, никакого фигового листка "аварийности и ветхости". А далее - везде, и уже без особых церемоний вроде путинского требования еще раз пересмотреть закон в плане соблюдения прав собственников, никаких в будущем согласительных процедур.

И вот тут есть весьма любопытный взгляд на вещи, высказанный, что неодиданно, в крымском выпуске "Аргументов недели" (автор человек известный, но выступает под псевдонимом).

Что важно - автор резонно подмечает неосуществимость проекта реновации, денег таких нет. Даже украсть, и то можно только существующие, а не виртуальные деньги.

Так ради чего сейчас руководство страны есть дерьмо полными ложками?

Обстановка в обществе накаливается, популярность Путина перед выборами явно не увеличится...

Ответа действительно только два: либо это такая хитрая стратегия Кириенко перед выборами (как пишет автор статьи в "АН", "чтобы Навальный с командой получил в столице социальную базу из нескольких сотен тысяч человек" и выборы Путина не выглядели бы столь уж позорно фиктивными). Либо «ближайшее окружение», видимо, уже решило «поменять царя».

Автор ссылается на авторитет «Искусства войны» Сунь-Цзы, хотя те, кто обучался военной истории в советский период, имеют пример неравновесного распределения сил и стратегической концентрации в тактике фиванского полководца Эпаминонда, примерно современника Сунь Цзы, который, располагая малыми силами, разгромил считавшуюся непобедимой Спарту, а затем и Афины. Хотя тонкости управления противником, конечно, изложены именно в "Искусстве войны". Это к тому, что примерно одинаковые мысли приходили в головы людям, жившим за тысячи миль друг от друга, по сути, в разных цивилизационных точках. Так почему ж эта мысль не может прийти в голову кому-то и сегодня?

Ситуация для власти выглядит безвыходной - либо крушение стройкомплекса и колоссальная социальная катастрофа, способная смести любое правительство. Либо колоссальное недовольство граждан, лишаемых, по сути, единственной значимой собственности и самого права собственности. При этом и лишение собственности не решает по сути экономической проблемы, но решает политическую.

В свое время Кириенко, неожиданно призванный руководить кабинетом министров со второстепеной должности в правительстве, решил проблему накопившегося долга, разрубив гордиев узел - чем едва вообще не обрушил всю российскую государственность. Теперь его вновь призвали из уютного руководства госкорпорацией на должность, где надо принимать решение - ну и вот, принимает, надо полагать. То ли расплатиться Путиным за провальную политику последних 15 лет, то ли расплатиться политикой ради Путина - возвести его на престол в виде этакого Ким Чен Пу...

Мы это скоро увидим.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ПОРА ЖИТЬ В НОРМАЛЬНЫХ ДОМАХ,А НЕ В ПРОГНИВШИХ ПЯТИЭТАЖКАХ
ЯЯЯЯЯЯЯЯ написал 03.05.2017 11:06
Пятиэтажки изжили себя=это с виду дом стоит вроде бы нормальный.а по сути они очень опасны-развалом=так что правильное решение .Пятиэтажкам досвидоссссссс=надо жить в чистых и новых домах с современыми коммуникациями и экономиями и света и тепла и газа и воды=сразу со всеми счетчиками
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