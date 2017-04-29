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Московский листок

Шестнадцать кемеровцев, которым надоел Путин, задержаны

Опубликовано 29.04.2017 в разделе комментариев 0

протест либералы силовигархия
Шестнадцать кемеровцев, которым надоел Путин, задержаны

В Кемерово на акции против нового срока президента Владимира Путина "Надоел" задержаны 16 человек, в том числе восьмилетний ребенок, передает "ОВД-Инфо" со ссылкой на активиста Дмитрия Чуликова.

По его словам, задержания начались после того, как он достал плакат "Надоел" и собравшиеся начали скандировать лозунги.

Организатор акции "Открытая Россия" в своем Twitter опубликовала видео происходящего. Там подчеркивают, что в Кемерово акция была согласована.

"ОВД-Инфо" называет имена задержанных, сообщает, что среди них Игорь Гусаров и его 8-летний внук - тоже Игорь.

Во время акции "Надоел" участники собираются направить президенту многочисленные обращения с претензиями и требованием не баллотироваться на четвертый срок на выборах весной следующего года.

В Москве вход в приемную президента на Ильинке утром перегородили строительной техникой, а полиция предупредила граждан об опасности участия в несогласованных акциях и попросила не приходить.

Напомним, 27 апреля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис "Открытой России" и в Москве. Об этом "Новой газете" сообщила координатор движения Мария Баронова. Она сказала, что следственные действия начались в 16:00. Накануне Генпрокуратура признала "Открытую Россию" нежелательной организацией.

Причину обыска Баронова не назвала. Ее коллега Полина Немировская пошутила в Twitter: "Пока что следственная группа производит осмотр нашей монополии "Вместо Путина". Возможно, они просто пришли поиграть!"

В сообщении на сайте организации говорится, что, вероятно, обыски связаны с предстоящей акцией "Надоел", запланированной на 29 апреля более чем в 20 крупных городах РФ.

В "Открытой России" уточнили, что сотрудники правоохранительных органов пришли офис проекта "Открытые выборы" на Чистых прудах по адресу Фролов переулок дом 2/4. При этом сотрудников движения попросили не пользоваться техникой.

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