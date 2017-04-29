США начали готовить ответные меры на испытания новой баллистической ракеты КНДР

Северная Корея в субботу утром по местному времени (в ночь с 28 на 29 апреля по Москве) провела очередной испытательный запуск баллистической ракеты. По информации, озвученной южнокорейскими военными, ракета стартовала с полигона в провинции Южный Пхенган.

"Интерфакс" со ссылкой на агентство Yonhap передает, что ракета полетела с полигона в северо-восточном направлении, но взорвалась вскоре после запуска. "Мы считаем, что пуск был неудачным", - заявили в военном командовании Южной Кореи.

Телеканал CNN между тем передает, что это была, вероятно, баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-17. Такие данные озвучил источник в вооруженных силах США.

Инцидент уже прокомментировал американский президент Дональд Трамп. "Северная Корея проявила неуважение к Китаю и его многоуважаемому президенту, произведя этот ракетный запуск, пусть он был и неудачным. Плохо!" - заявил глава государства на своей странице в Twitter.

По словам источника Reuters в администрации Трампа, реакцией Вашингтона на очередные ракетные испытания может стать ускорение принятия новых жестких санкций в отношении КНДР. Кроме того, США, вероятно, направят в направлении Корейского полуострова дополнительные корабли и авианосцы в качестве демонстрации силы.

Собеседник агентства также подметил, что запуск ракеты был "ожидаемой провокацией" в связи с грядущими выборами в Южной Корее, которые состоятся 9 мая.

ТАСС со ссылкой на японское телевидение передает, что в связи с ракетным пуском в КНДР токийское метро оказалось полностью парализовано. Движение по всем линиям подземки было остановлено с целью "проверки безопасности". Спустя примерно 10 минут, впрочем, движение возобновилось.

Японские власти уже выступили с официальным заявлением в связи с ракетным запуском, заявив, что осуждают "неприемлемые" действия Северной Кореи.

Отметим, что на днях КНДР провела самые масштабные артиллерийские стрельбы в своей истории, отметив учениями годовщину создания армии. 28 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал реальной ядерную угрозу со стороны КНДР для Японии и Южной Кореи и призвал государства - члены Совета Безопасности ООН принять новые санкции против Пхеньяна.

"Я призываю этот совет действовать, не дожидаясь, пока начнет действовать Северная Корея. Мы должны работать вместе над принятием нового подхода и усилением дипломатического и экономического давления на северокорейский режим", - заявил Тиллерсон. При этом он подчеркнул, что США не стремятся к смене режима и не хотят "угрожать северокорейскому народу или дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион".

Напомним, КНДР в новом пропагандистском видеоролике показала взрыв американского авианосца, а также Капитолия - здания конгресса США в Вашингтоне. Об этом сообщает New York Magazine: издание называет лидера КНДР Ким Чен Ына лучшим в мире изготовителем подобных видео.

На видео под бравурную музыку проходит грандиозный военный парад в Пхеньяне, затем в мареве взрыва исчезает фотография американского авианосца.

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