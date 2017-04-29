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Московский листок

СК заявил о доказательствах участия Яценюка в расстрелах российских военных в Чечне

Опубликовано 29.04.2017 в разделе комментариев 0

СК заявил о доказательствах участия Яценюка в расстрелах российских военных в Чечне

Следственный комитет России собирается добиваться привлечения экс-премьера Украины Арсения Яценюка к уголовной ответственности, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству, используя все правовые возможности, предусмотренные международным правом", - цитирует Петренко РИА Новости.

По ее словам, у ведомства есть доказательства участия Яценюка как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

Из-за этого Яценюк был объявлен в международный розыск, а материалы по обвинениям в адрес премьера направлены в Интерпол.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк воевал в Чечне на стороне боевиков, а также участвовал в пытках и расстрелах российских солдат. По его словам, следствие установило, что в период 1994-1995 годов в составе карательного отряда "Арго", а затем "Викинг" под руководством Александра Музычко против военнослужащих российских Вооруженных сил воевал и Яценюк.

 



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