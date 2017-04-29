Московский марш к задраенной администрации президента в рамках акции "Надоел" проходит спокойно

В Москве началось шествие к администрации президента в рамках акции "Надоел". На Славянской площади, в начальном пункте марша, собрались десятки участников, журналистов, и большие силы полиции. Проход к зданию приемной президента с утра перегородили, а позже сделали там узкий проход с металлоискателем.

На сайте "Открытой России", организатора акции, организован онлайн, куда собирают информацию из различных городов страны. Также акция начинается в других крупных городах России: сообщают, что в Петербурге в центре много полиции и автозаков. А в Казани для приема писем сотрудники АП вынесли урну, как для голосований.

В Москве полиция просит участников шествия расходиться. Утром в пресс-службе главка напоминали о несогласованности акции и о том, что участие в ней несет угрозы безопасности.

"Открытая Россия" запланировала акцию "Надоел" на 29 апреля. Активисты намерены призвать президента Путина отказаться от участия в выборах 2018 года, передав официальные обращения. Акции планируются во всех крупных городах России.

За несколько дней до акции Генпрокуратура признала "Открытую Россию" "нежелательной организацией", но оговорилась, что инициатива касается "исключительно обществ, зарегистрированных в Британии".

Приемную президента Владимира Путина в Москве, расположенную на улице Ильинка, замуровали в день акции "Надоел", в рамках которой "Открытая Россия" призывает передавать президенту петиции с претензиями. Фото здания утром в субботу опубликовал в Twitter журналист "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев. "Открытая Россия" в хронике на своем сайте сообщает о единичных задержаниях организаторов и участников в отдельных регионах.

Видно, что в здании приемной президента на Ильинке опущены защитные жалюзи на окнах и входах, а перед дверями установили массивную дорожную технику. "Не факт, что туда удастся передать какие-то петиции", - делает вывод Варфломеев.

Накануне в Петербурге задерживали активистов "Открытой России", которые раздавали агитационные листовки.

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