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Московский листок

Ленинградцев, которым надоел Национальный Лидер, уже "вяжут"

Опубликовано 29.04.2017 в разделе комментариев 1

протест коррупция силовигархия ленинград
Ленинградцев, которым надоел Национальный Лидер, уже "вяжут"

Несанкционированная акция "Надоел" в Петербурге обернулась массовыми задержаниями, сообщает городская газета "Бумага". По данным очевидцев, задержаны около 30 человек, в том числе журналисты.

Акция в Петербурге проходит у метро "Горьковская", где собрались десятки активистов, а также сотрудники ОМОНа, которые требовали граждан разойтись. Задержания начались около 14:10: омоновцы начали окружать активистов и забирать их в автозаки.

Член "Открытой России" Наталья Грязневич опубликовала видео из автозака. "Дождь" сообщает, что задержали не менее 40 человек.

В первой половине дня массовыми задержаниями обернулась акция в Кемерово: там к суду доставили около 20 активистов.

"Открытая Россия" запланировала акцию "Надоел" на 29 апреля: в ее рамках активисты собираются направить в приемные президента письма с призывами к президенту Путину отказаться от участия в выборах 2018 года. Акции проходят во многих крупных городах России.

В Москве тоже началось шествие к администрации президента в рамках акции "Надоел". На Славянской площади, в начальном пункте марша, собрались десятки участников, журналистов, и большие силы полиции. Проход к зданию приемной президента с утра перегородили, а позже сделали там узкий проход с металлоискателем.

На сайте "Открытой России", организатора акции, организован онлайн, куда собирают информацию из различных городов страны. Также акция начинается в других крупных городах России: сообщают, что в Петербурге в центре много полиции и автозаков. А в Казани для приема писем сотрудники АП вынесли урну, как для голосований.

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Всего комментариев к статье: 1
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 29.04.2017 15:14
Почему слово "вяжут" заключено в кавычки, а словосочетание "национальный лидер" нет?
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