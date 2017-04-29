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Московский листок

Крымское министерство экологии и природных ресурсов направило "мусорный ветер" к дверям нерадивых чинуш

Опубликовано 29.04.2017 в разделе комментариев 0

коррупция экология крымнаш
Крымское министерство экологии и природных ресурсов направило "мусорный ветер" к дверям нерадивых чинуш

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма произвело выгрузку мусора под двери должностных лиц из Джанкойского и Белогорского районов, которые отвечают за уборку мусора. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе минприроды со ссылкой на главу министерства Геннадия Нараева.

«Мусор был выгружен под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова», – сообщил Нараев.

По его словам, на территории этих муниципалитетов остаются неликвидированными свалки отходов по 10 тыс куб. м. «Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени», – отметил министр.

По факту несанкционированного размещения отходов минприроды Крыма возбудило административное расследование в отношении неустановленного круга лиц.

Между тем, по результатам исследования, которое провёл в ноябре 2016-го портал недвижимости RegionalRealty, Севастополь занял 10 место по стоимости продуктовой корзины (9794 рубля) в соотношении с численностью населения (418 987 человек) и средним заработком (24476 рублей). В пятёрку наиболее доступных городов по ценам на продукты вошли Сочи (1 место), Тула (2 место), Рязань (3 место), Санкт-Петербург (4 место) и Москва (5 место). По ценам на недвижимость город оказался в последней пятёрке наряду с Ростовом, Санкт-Петербургом, Москвой и Сочи.

Что это значит? Что за прошедшие с присоединения к России 2,5 года жить стало может и веселей, но никак не лучше. 

Севастополь по ценам сравнивают с Москвой. Вот только среднегородской уровень доходов в столице превышает 60 тысяч рублей, что на 85% больше, чем аналогичный показатель в целом по России. Сравним более 60 тысяч в Москве и меньше 25 тысяч в Севастополе. А теперь смотрим - в Севастополе продуктовая корзина стоит почти 9,8 тысяч, а в Москве - в дорогом "Седьмом континенте" 8820 рублей, а в дешевой "Пятерочке" и вовсе 6474 рубля. "Ашан" и "Перекресток" где-то посередине. То есть средняя зарплата в 2 с лишним раза меньше, а потребительская корзина чуть не в полтора раза дороже.

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