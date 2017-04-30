Наркокрыша в погонах

28 апреля 2017 года президент России Владимир Путин выступил с серьезным заявлением о необходимости усиления борьбы с наркоманией среди детей и подростков. Так как по статистическим данным за последние годы уровень детской и подростковой наркомании в России вырос почти на 60%!

И это не просто страшные цифры! Это фактический приговор целой нации! Потому что подобная ситуация означает, что Россия может в самое ближайшее время превратиться в страну моральных и физических уродов, не способных ни на какую созидательную деятельность!

В связи с этим, возникает вполне закономерный вопрос: а кто несет всю полноту ответственности за подобное положение дел? Школа? Семья? Общество? Правоохранительные органы? Система здравоохранения? Кто еще?

Или все вместе взятые?

И самое главное - кто «крышует» всю эту хорошо отлаженную и прекрасно действующую «систему» уничтожения российской нации?

И вот тут мы совершенно неожиданно выходим на давно избитую, но так до конца и не отработанную тему «оборотней в милицейских (а теперь √ в полицейских) погонах». Потому что без их помощи и поддержки не может существовать ни одна преступная схема в нашей стране. В том числе, (и в первую очередь!) √ схема распространения наркотиков!

Для того, чтобы не быть голословным, расскажу один реальный случай. Который, как мне думается, может стать предметом рассмотрения Генеральной прокуратуры России. Имена и фамилии в этой истории слегка изменены (за исключением одного главного действующего лица «в погонах», в отношении которого, как мне думается, сотрудниками Генпрокуратуры и Следственного Комитета России необходимо будет провести специальное расследование). Но, на примере этого случая многим станет понятно, как и каким образом происходит распространение наркотиков в Москве и «крышевание» тех, кто этим занимается, со стороны наших доблестных «правоохранителей».

Итак, приготовьтесь к интересному рассказу.

22.04.2015 года примерно в 13 часов 30 минут старший оперуполномоченный ОУР ОМВД России по району Новогиреево Москвы, молодой, но достаточно принципиальный лейтенант полиции заступил на суточное дежурство. В дневное время суток посредством громкой связи поступило указание оперативного дежурного ОМВД выехать по адресу: г. Москва ул. Перовская д. 62, где сотрудники ППС (Патрульно-Постовой службы) ОМВД РФ по р. Новогиреево г. Москвы задержали гражданина по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

После указания оперативного дежурного лейтенант взял дежурную папку со всеми необходимыми бланками, и с другим сотрудником направились в Дежурную Часть для уточнения информации. Оперативный дежурный ОМВД сообщил, что сотрудники ППС (Патрульно-Постовой службы) ОМВД задержали гражданина по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, после чего они выдвинулись на указанный адрес: г. Москва, ул. Перовская, д. 62.

По приезду на адрес сотрудники Патрульно-Постовой Службы пояснили им, что задержали гражданина, (который в последствии представился как гражданин Богданов Г В.), по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, который в момент задержания пояснил им, что при нем находится наркотическое вещество «гашиш». При этом гражданин Богданов, просил их, что бы они не вызывали сотрудников Оперативной Группы, и предлагал им денежное вознаграждение взамен на отказ от совершения действий, направленных на закрепление обстоятельств совершенного им - Богдановым Г.В., преступления. Сотрудники Патрульно-Постовой Службы пояснили, что они ответили ему отказом.

После получения краткой информации от сотрудников ППС лейтенант подошел к гражданину Богданову. На нем были надеты спец средства - наручники. Он попросил его представится, и тот сообщил ему свои персональные данные. После чего сказал, что он тоже работал «оперативным сотрудником 10 лет». Потом гражданин Богданов попросил лейтенанта переговорить с ним «один на один». И заявил, «что «оперов» бывших не бывает, и мы найдем с тобой общий язык».

На что лейтенант ответил ему категорическим отказом и примерно через 10-15 минут второй экипаж ППС привез двух понятых.

После того как на место приехали лица, желающие в добровольной форме оказать содействие сотрудникам полиции в качестве понятых, которых привезли сотрудники ППС на служебной автомашине, лейтенант сообщил всем участвующим лицам (понятым и гражданину Богданову), что сейчас будет проведен его личный досмотр, и стал заполнять на капоте полицейской автомашины протокол личного досмотра.

Когда он записал данные всех участвующих лиц, то попросил гражданина Богданова представиться понятым и пояснить за что он задержан сотрудниками ППС, на что в ответ Богданов представился и пояснил, что у него при себе имеется наркотическое вещество «гашиш», и указал на карман «джинсов». После этих слов лейтенант стал проводить личный досмотр. Перед личным досмотром он продемонстрировал всем участникам, что в его руках ничего нет и стал доставать личные вещи Богданова и класть их на капот полицейской автомашины. Когда он осматривал карманы куртки, то достал кусок вещества растительного происхождения зелено-коричневого цвета.

После того, как из кармана верхней одежды Богданова был извлечен кусок (большого размера) вещества растительного происхождения зелено-коричневого цвета, Богданов, стал говорить, что данный кусок вещества ему не принадлежит и как он оказался у него в кармане ему (Богданову) не известно.

Кусок положили на папку и продолжили проводить его личный досмотр. Лейтенант достал мобильный телефон Богданова, в которым было множество пропущенных звонков, а также - СМС с текстом: «Ну что? Где ты? Ты привез Гаш?»

Мобильный телефон, на экране которого было высвечено указанное СМС √ сообщение был продемонстрирован понятым. На вопрос о том, кто это ему пишет Богданов не ответил.

Далее из кармана «джинсов», одетых на Богданове, лейтенант достал еще один кусок вещества растительного происхождения зелено-коричневого цвета, но уже меньшего размера.

По поводу изъятого, Багданов в протоколе пояснил, «что маленький кусочек его он нашёл на автобусной остановке, а откуда большой ему неизвестно».

На вопрос нашего лейтенанта ко всем участвующим лицам об имеющихся замечаниях к проведению личного досмотра гражданина Богданова все участвующие лица ответили: что замечаний нет. Так же гражданин Богданов никаких замечаний к проведению личного досмотра в протоколе не указал. Изъятое у Богданова вещество (два куска) в присутствии двух понятых и Богданова было упаковано в белый бумажный конверт, на котором расписались все участвующие лица. По данному факту был составлен соответствующий протокол, где так же расписались все участвующие лица.

После проведения личного досмотра и составления протокола, Багданов опять начал просить лейтенанта поговорить с ним наедине, предлагал ему материальное вознаграждение в обмен на то, чтобы тот не посылал на исследование изъятое им вещество. На что этот упрямый лейтенант вновь ответил ему категорическим отказом.

После того как неуступчивый лейтенант провел личный досмотр «наркодилера» и уже собирался уезжать в свой райотдел, для того что бы направить изъятое вещество на исследование, вдруг подъехали двое неизвестных людей, один из которых представился и предъявил служебное удостоверение, из которого следовало, что он является гражданином Коровиным, руководителем одного из подразделений УВД по ВАО.

Коровин пояснил неуступчивому лейтенанту, что он приехал сюда для того, чтобы убедится в «законности изъятия». При этом старший офицер Коровин потребовал лейтенанта разорвать конверт для того, чтобы он сфотографировал изъятое вещество. Коровин объяснил лейтенанту, что это необходимо для того, чтобы «в последующем изъятое вещество не было заменено или не был уменьшен его вес».

На тот момент, наш молодой лейтенант служил в полиции всего 8 месяцев и не имел достаточного опыта, подчинился требованию старшего по званию сотрудника и, выяснив мнение всех участвующих лиц (понятых и Богданова), которые не возражали, вскрыл конверт с изъятым ранее у Богданова веществом. И старший офицер Коровин произвел фотосъемку на свой мобильный телефон (?!). После этого лейтенант переложил изъятое ранее вещество в новый бумажный конверт, запечатал его и все участвующие лица поставили свои подписи.

Каких-либо замечаний на этот счет от участвующих лиц не поступало.

Потом наш лейтенант совместно с одним из сотрудников ППС и Багдановым направились в ОМВД России по району Новогиреево города Москвы для дальнейшего разбирательства. По прибытию все вместе дошли до Дежурной части. И наш лейтенант сразу проследовал на свое рабочее место и в последующем общения с Богдановым не имел. Им сразу по приезду было составлено направление на исследование вещества, изъятого у Богданова, которое совместно с конвертом было передано оперативному дежурному.

И вот здесь вполне закономерно возникает вопрос: каким образом старший офицер Коровин оказался в месте проведения личного досмотра гражданина Богданова?

В последствии, нам стало известно, что некоторое время назад господин Коровин являлся непосредственным руководителем одного из сотрудников ППС, который возможно и сообщил ему, Коровину, о задержании «наркодилера». А, возможно, он был когда-то и непосредственным сослуживцем (или даже √ начальником) того самого «опера» - гражданина Богданова, в карманах которого наш лейтенант нашел такую уйму вещества под названием «гашиш»?

Потому что слишком уж рьяно встали на защиту этого бывшего «оперативника» Богданова его нынешние покровители! И теперь под уголовным делом оказался не наш «наркодилер» Богданов, а… тот самый порядочный молодой лейтенант, не пожелавший идти на сговор с преступниками и покрывать их гнусную деятельность!

И, несмотря на то, что каких-либо противоправных действий со стороны нашего молодого принципиального лейтенанта не предпринималось, морального или физического давления на гражданина Богданова не оказывалось, 9 сентября 2016 года старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г Москве капитаном юстиции Исаевым З.О. было возбуждено уголовное дело номер : 11602450002000098 от 09.08.2016 года, в отношении неустановленных должностных лиц из числа сотрудников УВД по ВАО г Москвы, по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст 285 УК РФ, ч.1 ст 286 УК РФ, ч. 4 ст. 303 УК РФ.

И к «неустановленным лицам», в первую очередь, причисляют нашего несговорчивого лейтенанта!

Все это весьма похоже на «наркокрышу в погонах», побороть которую будет, ох, как не просто! Даже президенту России!

Прошу считать данную публикацию официальным обращением в Генеральную прокуратуру РФ и в Следственный Комитет РФ