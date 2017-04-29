Трамп хвалил себя за первые сто дней почти как Димон Тосканский за 10 лет деградации

Президент США Дональд Трамп в рамках своего традиционного еженедельного обращения к нации объявил о том, что считает первые 100 дней своего президентства одним из самых успешных периодов в истории страны. Ранее Белый дом опубликовал специальные материалы по случаю 100 дней пребывания Трампа у власти, в которых, в частности, среди его достижений называлась изоляция России и Сирии в ООН.

"Я считаю, что первые 100 дней моей администрации были одними из самых успешных в истории нашей страны", - объявил глава государства. По словам Трампа, в настоящее время США находятся на подъеме, и "этот подъем быстрый". Администрация в Вашингтоне, как подчеркнул президент, "бьется за американских работников".

"Самое важное, что мы возвращаем рабочие места. Спросите людей в Мичигане, Огайо или Пенсильвании. Компании больше не хотят уезжать, они хотят остаться. Наша страна развивается и достаточно быстро", - добавил он.

Среди своих достижений за первые 100 дней президентства Трамп выделил создание новых рабочих мест, "глубокие изменения в Вашингтоне" и отказ от Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), который, по его словам не позволит торговать интересами американских работников.

Кроме того, Трамп упомянул о назначении судьей Верховного суда консерватора Нила Горсача и отметил, что его администрации удалось сэкономить более 700 миллионов долларов, добившись от компании Lockheed Martin снижения цены на поставку новейших истребителей F-35.

Отметим, что в пятницу, 28 апреля, Трамп также выступил на конференции Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Атланте (штат Джорджия). Во время выступления он напомнил, что в ходе президентской кампании он был единственным кандидатом, который приехал на встречу с членами этой организации.

Кроме того, обращаясь к аудитории, Трамп также признался, что у него "есть ощущение, что на следующих выборах вас просто затопит количеством кандидатов, но вы не будете тратить время". "У вас будет полно демократов, но вы будете говорить "нет, сэр" или "нет, мадам". Запомните, это может быть "Покахонтас", - намекнул он.

Речь идет об одном из лидеров Демократической партии США Элизабет Уоррен, которой Трамп ранее дал такое прозвище из-за придуманной ею истории об ее индейских корнях.

"Всё хорошо, прекрасная Маркиза!"

Трамп как-то не заметил за свою стодневку ни массовых протестов, ни резкого ухудшения международных отношений - только благодаря его президентству страна встала на грань ядерной войны с КНДР. Но как же не похвалить себя - хотя бы за это... Сравним с риторикой Медведева недавней... Приём один и тот же, только уровень, конечно, разный.

Медведев в Госдуме 19 апреля начал перечислять результаты работы правительства. В частности, увеличение продолжительности жизни. "С 2006 года (а почему мы берем 2006 год - именно в тот период мы начинали реализовывать первый национальный проект) она выросла на 6 лет и достигла почти 72 лет. Это самый высокий показатель за всю историю страны", - заявил премьер после чего последовали аплодисменты.

Также Медведев сообщил о повышении рождаемости. Более 10 лет назад мы вплотную занялись демографией, отметил премьер. "Ситуация тогда казалась непреодолимой", а сейчас "по рождаемости мы обогнали многие европейские страны", заявил глава кабмина.

По его словам, предстоит решение еще одной проблемы. В настоящее время в детородный возраст входит поколение родившихся на рубеже 90-х годов, которое не такое многочисленное, как предыдущие, и поэтому страну ожидают не самые благоприятные тенденции в демографии. "Но мы доказали, что любые, даже самые негативные тренды и тенденции можно переломить. Для этого нужно продолжать поддержку семей, использовать не только те меры, которые себя зарекомендовали, но и принимать новые", - продолжил глава кабмина.

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